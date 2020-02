Porto Alegre Dmae segue trabalho de nivelamento das tampas de esgoto

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Emparelhamento de tampas com asfalto evita riscos e transtornos no trânsito. Foto: Maria de Lourdes Wolff/Dmae PMPA Emparelhamento de tampas com asfalto evita riscos e transtornos no trânsito. (Foto: Maria de Lourdes Wolff/Dmae PMPA) Foto: Maria de Lourdes Wolff/Dmae PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre e o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) seguem com os trabalhos de nivelamento das tampas de ferro em poços dos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Ao todo, 200 tampas foram selecionadas para nivelamento imediato em vias de grande circulação da cidade.

Os desníveis prejudicam o trânsito e danificam os equipamentos públicos. Em cada ponto selecionado, estão sendo feitos cortes no asfalto, remoção das tampas, escavação ao redor da estrutra, reforço da base no entorno e assentamento das lajes de suporte com a tampa de ferro embutida.

Por último, são feitos os acabamentos e arremates. É um serviço de complexidade técnica que demanda tempo, cuidado e interrompe parte da via. O programa começou no dia 1º de fevereiro e terá R$ 1,2 milhão de investimento em recursos próprios do Dmae.

Programação até 5 de março

– Quinta-feira, 27/2:

Av. Cristóvão Colombo, 2215, das 9h às 16h

Rua Botafogo, 1014, das 9h às 17h

– Sexta-feira, 28/2, 8h às 18h:

Rua Gonçalves Dias, 230 e 365

– Domingo, 1º/3, 8h às 18h:

Túnel da Conceição, acesso Osvaldo Aranha 3

Rua Coronel Vicente, 385

– Segunda-feira, 02/3:

Rua Santos Dumont, 1651, 6h às 17h

Rua Ramiro Barcelos, 1056, 9h às 16h

– Terça-feira, 03/3, 9h às 16h:

Rua Ramiro Barcelos, 130 e 1527

– Quarta-feira, 04/3, 9h às 16h:

Rua Ramiro Barcelos, 611 e 667

– Quinta-feira, 05/3, 9h às 16h:

Rua Ramiro Barcelos, esquina avenida Cristóvão Colombo

