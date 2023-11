Política Ciro Gomes vai a evento do PSDB e faz nova crítica ao irmão Cid: “Este pedaço de PDT aqui não aceita suborno”

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Na última sexta (27), irmãos Gomes quase chegaram as vias de fato em reunião do partido no Rio. (Fotos: Brenno Carvalho e Roque de Sá/Agência Senado)

A declaração ocorreu três dias após o encontro do partido no Rio de Janeiro em que quase chegou as vias de fato com o seu irmão, o senador Cid Gomes. Atualmente, os dois políticos dividem a sigla e travam uma queda de braço por discordarem sobre o apoio ao governador Elmano de Freitas (PT): enquanto Ciro deseja que o partido siga pela oposição, Cid crê que o melhor caminho é ser base e retomar a aliança de anos com o PT.

Três dias após o evento em que discutiu de forma acalorada com o irmão, Ciro compareceu a convenção estadual do PSDB, em um sinal de apoio ao ex-senador tucano Tasso Jereissati. Em seu discurso agradeceu a recepção e alfinetou o grupo de Cid:

“O Ceará, Fortaleza, precisa muito de Tasso Jereissati e do PSDB. E contem conosco, contem conosco, porque esse pedaço de PDT que tá aqui não aceita suborno”, disse o ex-governador, ao lado de políticos de sua ala, como o atual prefeito de Fortaleza José Sarto e o antecessor, Roberto Cláudio.

A disputa na capital do Ceará no ano que vem representa um ponto de discordância entre os irmãos. Enquanto Ciro defende a reeleição de Sarto, o grupo de Cid não tem afeição pelo atual prefeito e quer uma aliança eleitoral com o PT.

Neste mesmo evento, Ciro criticou Elmano de Freitas no Estado:

“Nosso Estado do Ceará está sendo destruído daquele caminho que nós trilhamos tá sendo destruído pela traição, tá sendo destruído pelo descompromisso (…) O nosso estado hoje no Ceará não se realiza uma obra pública sem pagar propina, uma obra pública sequer se realiza nesse estado sem problemas”, acusou Ciro Gomes.

Outro irmão

Em meio a briga entre Cid e Ciro, o prefeito de Sobral Ivo Gomes, cidade natal da família, publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram de apoio ao senador. Ao ser questionado por um internauta sobre a situação do PDT, Ivo respondeu: “Vou para onde o Cid for”.

Em outras quedas de braço entre os irmãos mais velhos, Ivo já havia se colocado ao lado do senador. A fala da publicação destoa de uma declaração de Ivo em maio deste ano. Em entrevista a um site local, o prefeito de Sobral afirmou que o conflito entre os irmãos políticos “um dia vai ser superado”.

Imbróglio

Antes da fala de Ciro e o encontro no Rio, André Figueiredo e o senador Cid Gomes já vinham somando entraves. Com o aval de Ciro, Figueiredo destituiu a Executiva do Ceará, que acabou reestabelecida via liminar.

Após a retomada, Cid convocou novas eleições locais e foi eleito presidente estadual. Horas depois, contudo, com outro acionamento judicial, o grupo de Ciro Gomes o retirou do posto, e o comando cearense voltou às mãos de Figueiredo.

Na última sexta-feira (27), a Executiva nacional interviu no diretório estadual. Após a manobra, Cid convocou seus aliados para discutir “coletivamente a situação do partido” nesta quinta-feira (9).

As divergências entre os grupos do senador e do ex-presidenciável ocorrem desde o ano passado e circundam o mesmo tema: o apoio ao PT. Assim como fez no segundo turno das eleições, a ala de Cid defende que o partido retome a aliança e seja base do governador Elmano de Freitas, enquanto os ciristas preferem que a sigla fique na oposição.

