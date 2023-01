Acontece Cirurgião Eduardo Neubarth Trindade recebe a Medalha do Mérito Farroupilha

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

A proposição da homenagem foi do deputado estadual Rodrigo Maroni, do PSDB (à esq.). Foto: Paulo Garcia Foto: Paulo Garcia

O médico Eduardo Neubarth Trindade recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta condecoração da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (26). A proposição da homenagem foi do deputado estadual Rodrigo Maroni (PSDB). O reconhecimento é fruto do pioneirismo na implantação da prescrição eletrônica de receitas e exames em um dos momentos mais difíceis da pandemia da Covid-19, época em que o profissional da saúde presidiu o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

Natural de Porto Alegre, Trindade é cirurgião, doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e professor universitário na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Ao agradecer a honraria, ele falou sobre as dificuldades, ensinamentos e o legado da pandemia do novo coronavírus, ressaltando que o período foi marcado por medo, incertezas, erros e acertos.

“Foi um dos momentos mais difíceis enfrentados pela Medicina, mas com a união de esforços e o compartilhamento de informações foi possível salvar vidas”, relembrou.

Fotos: Paulo Garcia

O deputado Maroni destacou que a inovação proposta pelo homenageado beneficia médicos e pacientes, evitando deslocamentos e garantindo a continuidade de tratamentos, além de complementar práticas como a teleconsulta.

“Trindade foi o idealizador do projeto de receitas eletrônicas, o primeiro entre todos os CRMs do país. Lançada em abril de 2020, a ferramenta já está no dia a dia de médicos e pacientes, e alcançou a marca de mais de quatro milhões de documentos emitidos, com segurança tecnológica e jurídica”, afirmou o parlamentar.

