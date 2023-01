Acontece TW Transportes, há 57 anos aproximando mercados

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A empresa de logística celebra o aniversário orgulhosa de seu passado e com o olhar atento ao futuro. Foto: Divulgação A empresa de logística celebra o aniversário orgulhosa de seu passado e com o olhar atento ao futuro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Toda história tem um começo. A da TW Transportes iniciou com seu fundador, Waldemar Schmitz, um motorista de caminhão que por muitos anos trabalhou em uma empresa de transportes e poupava parte do seu salário até conseguir comprar seu próprio caminhão, quando passou a trabalhar como autônomo.

Com o passar dos anos e trabalho duro, seu Waldemar abriu o próprio negócio: a Transportes Waldemar. O ano era 1966. A cidade: Carazinho, norte do Rio Grande do Sul. O caminhão: Mercedes Benz LP 321, mais conhecido como “cara chata”. No início, transportava todo tipo de mercadoria que pudesse para Porto Alegre e de lá voltava carregado com outros produtos. Com o tempo, foi comprando outros caminhões e passou a transportar grãos do norte para a capital gaúcha.

O negócio foi prosperando e a empresa crescendo. Com isso, seu Waldemar foi trazendo a família para trabalhar junto. A esposa Nelci era responsável pelo financeiro. Seu cunhado, Waldemar Klein cuidava da contabilidade. A área de atuação foi expandindo, com a abertura de novas unidades e agências no RS, SP, SC e PR. Crescimento que segue até hoje com 84 agências, além de 9 unidades próprias e 5 Centros de Distribuição. Em 2006, pensando na modernização da marca e do próprio negócio, a Transportes Waldemar passou a se chamar TW Transportes, mantendo o mesmo comprometimento de sempre. Uma marca que tem o carinho e o respeito do mercado logístico.

Com uma visão empreendedora, Waldemar Schmitz construiu um legado que comandou por 24 anos. Em 2012, o filho Alexandre Schmitz assumiu como presidente da TW, depois de passar por vários setores da empresa, em diferentes cidades, tendo seu irmão, Ricardo Schmitz, como vice-presidente.

Hoje, a TW conta com 1.200 colaboradores, que atendem mais de 15 mil clientes em todo o Brasil, no transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, além de prestar serviço de armazenagem. A empresa atende 5 países da América Latina transportando, por mês, cerca de 100 mil toneladas de mercadorias, tendo certificações importantes como Sassmaq e ISO 9001, além de trabalhar com a Filosofia Lean System. São 76.000m² de área de armazenagem de produtos de clientes, sendo um facilitador do processo logístico, um segmento que vem crescendo a cada ano.

Seus valores incluem inovação constante, com respeito à diversidade, igualdade e inclusão. A TW também é uma das poucas empresas de logística que possui uma Universidade Corporativa, que oferece cursos gratuitos para seus colaboradores, nas mais diversas áreas, auxiliando no desenvolvimento do seu bem mais precioso: as pessoas.

Uma empresa familiar, fiel aos seus valores, mas com o olhar atento às novidades e às necessidades do mercado! Assim é a TW Transportes!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/tw-transportes-ha-57-anos-aproximando-mercados/

TW Transportes, há 57 anos aproximando mercados