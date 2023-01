Acontece Em espaço amplo e moderno, Sicoob reinaugura agência de Guaraniaçu (PR)

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após a solenidade e o descerramento da fita de reinauguração, uma visita à nova agência foi realizada. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Essa é uma agência-modelo dentro de Guaraniaçu. Estamos agora em uma estrutura aconchegante que tem o dobro do tamanho da anterior. São mais de 500 metros quadrados para oferecer modernidade e atendimento especial para a população, que merece esse novo espaço.” Com essas palavras, o gerente da agência Guaraniaçu, Benedito Antonio Alves Neto, iniciou os pronunciamentos da solenidade de reinauguração da agência do Sicoob Credicapital, que aconteceu nesta semana.

Participaram do evento cooperados, comunidade local, entidades parceiras e autoridades, bem como os conselheiros de administração, os membros dos conselhos de orientação estratégica e os delegados que compõem a representatividade e a gestão do Sicoob Credicapital.

A agência de Guaraniaçu foi inaugurada em setembro de 2015, e o diretor-presidente do Sicoob Credicapital, Paulo Roberto Meinerz, ressaltou que a praça, que já é desenvolvida, ganha força com o cooperativismo. “O Sicoob aplica o dinheiro na própria cidade, o que reflete em desenvolvimento e conhecimento para os cooperados. Nós estamos aqui em um processo, no qual traduzimos a nossa estratégia de estar mais próximos; diferente dos bancos, inclusive, que estão se afastando das pessoas, nós nos aproximamos e colocamos uma agência maravilhosa como essa, com profissionais treinados e capacitados para atender o nosso cooperado e trazer mais desenvolvimento para cá”, enfatizou.

O presidente do conselho de administração do Sicoob Credicapital, Guido Bresolin Júnior, ressaltou ainda o cenário atual de encolhimento dos bancos e expansão das cooperativas. “Ficamos orgulhosos de poder fazer parte desse movimento, porque os recursos que são transacionados na cooperativa ficam aqui e não vão para os grandes centros. A resposta de que isso dá certo e funciona é esse grande empreendimento que nós temos aqui hoje, nessa agência maravilhosa. O dinheiro que tem sobrado é para quem precisa investir, tem novos projetos e ideias – isso movimenta mais a cidade, dá oxigenação aos negócios e melhora a qualidade de vida do cidadão de Guaraniaçu”, disse.

Após a solenidade e o descerramento da fita de reinauguração, houve uma visita à nova agência, e mais de 400 pessoas foram recepcionadas em um jantar servido no salão paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima.

“É uma cooperativa séria, que valoriza o ser humano e o atendimento aos associados. É por confiar na equipe que administra a cooperativa que tivemos um grande aumento no número de associados e, assim, a necessidade da ampliação. A cooperativa está crescendo, e esse novo espaço, maior e mais bonito, torna todos ainda mais confiantes”, conclui o cooperado Elói Cassol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/em-espaco-amplo-e-moderno-sicoob-reinaugura-agencia-de-guaraniacu-pr/

Em espaço amplo e moderno, Sicoob reinaugura agência de Guaraniaçu (PR)