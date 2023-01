Acontece Movimento “Rio Grande Contra a Fome” arrecada alimentos em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O posto de coleta vai funcionar no Largo do Baronda, localizado à beira-mar, junto ao letreiro do município. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (28), em Capão da Canoa, o Movimento “Rio Grande Contra a Fome” vai retomar as ações de arrecadação de alimentos. Das 8h às 17h, em um posto de coleta que vai funcionar no Largo do Baronda (localizado à beira-mar, junto ao letreiro do município), equipes da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul estarão recebendo os donativos, que serão encaminhados à Central de Doações da Defesa Civil Estadual.

Os organizadores pedem que, preferencialmente, sejam doados leite, café, biscoitos e óleos ou cestas básicas já montadas. “Gradualmente, estamos levando o Rio Grande Contra a Fome a todas as regiões gaúchas, já que a insegurança alimentar é uma problemática estadual e nacional. Com certeza a atividade no litoral vai sensibilizar muitas pessoas e reforçar a força-tarefa”, destaca o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Valdeci Oliveira (PT).

Sobre o Movimento

O Rio Grande Contra a Fome é coordenado pela Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Ministério Público e também conta com a adesão de mais de 20 outras instituições e entidades gaúchas. A iniciativa foi lançada em junho do ano passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/movimento-rio-grande-contra-a-fome-arrecada-alimentos-em-capao-da-canoa/

Movimento “Rio Grande Contra a Fome” arrecada alimentos em Capão da Canoa