Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

O modo de teste gratuito permite que os novatos ganhem experiência e se tornem mais confiantes. Foto: Divulgação

Quando você se registra em um cassino online, é provável que você receba rodadas grátis como um presente de boas-vindas. A partir deste artigo, você conhecerá a essência desse bônus e aprenderá como usá-lo.

Rodadas grátis são um dos tipos mais populares de bônus em cassinos online. Eles permitem que os jogadores joguem partidas gratuitas, sem colocar suas economias reais em jogo. Neste artigo, analisaremos por que os casinos online distribuem esse presente entre seus clientes e como aproveitar ao máximo.

Como obter rodadas grátis?

Os bônus de rodadas grátis são normalmente distribuídos de uma das seguintes maneiras:

Como um bônus de boas-vindas,

Como recompensa por alcançar um novo nível no programa de fidelidade,

Como prêmio em um torneio,

Como um bônus individual,

Como um nível de bônus em uma caça-níquel.

Os bônus de boas-vindas nos casinos online dividem-se em duas categorias: bônus de depósito ou bônus sem depósito. Os giros grátis podem fazer parte de qualquer um deles. Se a plataforma oferece um bônus sem depósito, você recebe bônus de giros grátis pelo simples fato de se registrar.

Normalmente, você precisa usar essas rodadas grátis imediatamente após se inscrever no sistema. Às vezes, o cassino as distribui por vários dias.

Por exemplo, ele lhe dá 100 rodadas grátis – mas você tem apenas 4 dias para usá-las e a cada dia, você pode usar apenas 25 rodadas. Graças a este bônus, você desenvolve o hábito de voltar para a plataforma de jogo todos os dias.

Não se esqueça das apostas

Os bônus de casino sem apostas são muito raros. O coeficiente de apostas é considerado razoável se for igual ou inferior a x30. Isso significa que, para poder retirar o prêmio, você precisará ganhar 30 vezes mais do que a soma que a plataforma lhe dá.

Se a aposta for x35 ou superior, você pode considerar rejeitar o bônus. Os cassinos sempre dão aos seus clientes liberdade de escolha. Os jogadores podem aceitar uma promoção ou recusá-la. Jogadores experientes normalmente rejeitam a oferta se a aposta for alta e o tempo de validade do bônus for limitado. Eles percebem que seria impossível ganhar a soma necessária tão rapidamente.

Muitos slots possuem giros grátis embutidos. Para acessá-los, você precisa compilar uma combinação de vitórias na grade. As rodadas grátis embutidas não dependem da administração do cassino. Foi o desenvolvedor do jogo que as adicionou lá. Você deve usar essas rodadas assim que recebê-las. Alguns jogos permitem que os jogadores repitam as sessões de rodadas grátis várias vezes seguidas.

Diferença entre rodadas grátis e modo de avaliação gratuita

Muitas plataformas nesta lista das casas com bônus de boas-vindas de jogo hoje permitem que seus novatos treinem de graça primeiro. Neste caso, os jogos estarão funcionando como de costume. As suas regras, algoritmos, RTP e volatilidade continuarão as mesmas. Mas se o cliente perder, não terá de pagar. E se eles ganharem, eles receberão moedas virtuais que não poderão sacar ou trocar por outras vantagens.

O modo de teste gratuito permite que os novatos ganhem experiência e se tornem mais confiantes. Eles irão explorar a funcionalidade dos jogos e, se possível, compilar uma estratégia vencedora. Alguns cassinos limitam o modo de teste a um determinado período ou a um número fixo de rodadas. Outros não instalam limites.

Rodadas grátis que o cliente recebe como bônus são normalmente muito escassas. Apenas os bônus de boas-vindas podem conter algumas dezenas de rodadas grátis. Mas, ao contrário do modo de teste, eles permitem que o jogador ganhe dinheiro real. O jogador poderá retirar o dinheiro que ganhou graças às rodadas grátis tranquilamente, assim como todos os outros ganhos. Claro, eles precisarão apostar esses fundos antes da retirada.

Rodadas grátis estão disponíveis apenas para os jogadores que têm uma conta na plataforma. Quanto ao modo de demonstração gratuito, em alguns casinos, poderá não precisar de se registar. Basta abrir o jogo no seu navegador habitual e ver como funciona. Mas muitos outros projetos podem pedir para você entrar antes de testar seus jogos sem nenhum custo.

Conclusão

Rodadas grátis aprimoram a jogabilidade e permitem que os jogadores reduzam suas despesas. Muito provavelmente, você os receberá como um bônus de boas-vindas ao se inscrever em um cassino. Mas você deve aceitar essas rodadas grátis somente se suas condições forem favoráveis.

