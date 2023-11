Mundo Cirurgiões em Nova York, nos Estados Unidos, anunciam o primeiro transplante de olho do mundo

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Até agora, os médicos só conseguiram transplantar a córnea, a camada frontal transparente do olho Foto: Reprodução Até agora, os médicos só conseguiram transplantar a córnea, a camada frontal transparente do olho. Foto: Reprodução

Cirurgiões de Nova York, nos Estados Unidos, anunciaram nesta quinta-feira (09) a realização do primeiro transplante de olho inteiro em um ser humano. Até agora, os médicos só conseguiram transplantar a córnea, a camada frontal transparente do olho.

Nos seis meses desde a cirurgia, realizada durante um transplante de face parcial, o olho enxertado mostrou sinais importantes de saúde, incluindo vasos sanguíneos funcionando bem e uma retina de aparência promissora, de acordo com a equipe cirúrgica da NYU Langone Health.

“O simples fato de termos transplantado um olho é um grande avanço, algo que foi pensado durante séculos, mas nunca foi realizado”, disse Eduardo Rodriguez, que liderou a equipe.

O paciente, Aaron James, é um veterano militar de 46 anos do Arkansas que sobreviveu a um acidente elétrico de alta tensão relacionado ao trabalho, que destruiu o lado esquerdo do rosto, o nariz, a boca e o olho esquerdo.

Inicialmente, os médicos planejavam incluir o globo ocular como parte do transplante facial por razões estéticas.

“Se ocorresse alguma forma de restauração da visão, seria maravilhoso, mas o objetivo era que realizássemos a operação técnica e que o globo ocular sobrevivesse”, disse Rodriquez.

Atualmente, o olho transplantado não se comunica com o cérebro através do nervo óptico. O transplante de um globo ocular viável abre muitas novas possibilidades, mesmo que a visão não seja restaurada neste caso.

Outras equipes estão desenvolvendo formas de ligar redes de nervos no cérebro a olhos cegos através da inserção de elétrodos, por exemplo, para permitir a visão.

“Se pudermos trabalhar com outros cientistas que estão trabalhando em outros métodos para restaurar a visão ou restaurar imagens do córtex visual, acho que estaremos um passo mais perto”, disse Rodriguez. James, que manteve a visão do olho direito, sabia que talvez não recuperasse a visão do olho transplantado.

“Eu disse a eles: ‘mesmo que eu não consiga ver… talvez pelo menos todos vocês possam aprender algo para ajudar a próxima pessoa’. É assim que você começa. Espero que isso abra um novo caminho”, disse.

Rodriguez não descarta a possibilidade de o veterano militar recuperar a visão do olho transplantado. “Não creio que alguém possa afirmar que verá. Mas, da mesma forma, eles não podem alegar que ele não verá”, disse Rodriguez. “Neste ponto, acho que estamos muito felizes com o resultado que conseguimos alcançar com uma operação muito exigente tecnicamente.”

