Magazine Ciúmes e bebedeira teriam influenciado o fim do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Andressa, inclusive, já havia terminado com ele uma vez e reatado depois. (Foto: Reprodução/Instagram)

Muita gente ficou chocada e até desconfiada com a notícia da separação de Gusttavo Lima após cinco anos de casado. Houve quem apostasse se tratar de um marketing de divulgação da nova música do cantor, “Café e amor”, que fala sobre um término no relacionamento. Ele, claro, negou e afirmou que partiu dele a decisão de colocar um ponto final na relação com Andressa Suita. O que poucos sabem é que o casamento com pinta de perfeito já enfrentava alguns percalços por conta das bebedeiras e do comportamento do Embaixador. Fontes ligadas ao agora ex-casal contaram que Andressa “segurava a onda” do marido e, ao contrário do que muitos pensam, não fazia vista grossa para as “puladas de cerca” que ele já deu enquanto os dois estavam juntos.

Andressa, inclusive, já havia terminado com ele uma vez e reatado depois. Amigos de Gusttavo estão agora com medo de ele perder o freio totalmente com farra, mulher e bebida, como costumava fazer antes de se casar. Outro fator que desgastou a relação foi o ciúme do cantor, que não curte o trabalho da modelo e agora influenciadora. Gustavo, inclusive, nunca aceitou que Andressa continuasse atuando, e ela abriu mão da carreira para ter a família feliz. A modelo deixou a mansão em que eles moravam em Goiás. Ela está numa antiga propriedade do casal, no mesmo Estado.

A assessoria de imprensa do artista divulgou um comunicado afirmando que a separação ocorreu por conta de um “desgaste normal da relação” e que eles seguem amigos. “Informamos que não houve nenhuma briga ou traição. A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal”, diz o comunicado.

