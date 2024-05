Últimas Claro abre sinal da TV Pampa para manter gaúchos bem informados em todo Brasil

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

A Claro, em parceria com a Pampa, afiliada da Rede TV no Rio Grande do Sul, abriu a transmissão do canal no app Claro tv+ para todos os gaúchos se manterem informados, sejam eles clientes ou não do hub de conteúdo da operadora. A TV Pampa é a emissora de TV e streaming que tem dedicado muito espaço aos conteúdos do Rio Grande do Sul, levando sua programação a todo o Estado.

Essa é mais uma iniciativa da Claro, que em parceria com a TV Pampa, tem o objetivo de contribuir no compartilhamento das orientações públicas e manter a população bem informada, com informações relevantes acerca das enchentes, neste momento difícil que o estado atravessa. A proposta é oferecer mais um canal de comunicação oficial para os gaúchos acompanharem tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não só pela TV fechada, até porque muita gente perdeu esse acesso nesse momento, devido à catástrofe na região, mas também através do app Claro tv+.

Todos podem acompanhar as notícias ao vivo na programação da TV Pampa, de qualquer lugar do Brasil em que estiverem. Para ter acesso, basta baixar o app Claro tv+ gratuitamente na loja de aplicativos do celular, fazer um login e começar a assistir à programação da Pampa, sem precisar realizar a assinatura do serviço.

Passo a passo para acessar o aplicativo Claro tv+:

LINK WEB: https://www.clarotvmais.com.br/

LINK DOWNLOAD APP: https://www.claro.com.br/baixarapp

1 – Clique em > Acessar >

2 – Se não tiver login, clique em > Cadastre-se >

3- Insira seu CPF.

Saiba mais sobre outras ações da Claro, neste momento:

*Claro operacionaliza canal exclusivo do Governo do RS para orientar doações de cargas acima de 1 tonelada*

A Claro firmou parceria com o Centro de Logística do Gabinete de Crise do Governo do Rio Grande do Sul para operacionalizar um canal de comunicação exclusivo, para orientar aqueles que quiserem fazer doações nacionais de carga superior a 1 tonelada (mil quilos) para contribuir com os municípios gaúchos atingidos pelas enchentes. A Claro está disponibilizando o número de telefone e a equipe que atenderá no call center para recebimento das ligações. O número 0800 205 5151 vai funcionar a partir desta segunda-feira (13/5), todos os dias da semana, das 7h às 21h.

Os doadores precisam ter condições de transportar a doação até o destino final que será informado na hora da doação.

O Governo do RS reforça o pedido para que ofertas abaixo de uma tonelada não sejam direcionadas ao 0800, para evitar o congestionamento das linhas de atendimento. Para doações de cargas abaixo de uma tonelada, as informações sobre locais para entrega e os itens mais necessários estão disponíveis no site sosenchentes.rs.gov.br. Doações financeiras podem ser realizadas por pix para o SOS Rio Grande do Sul (CNPJ 92.958.800/0001-38).

Há também um canal oficial do Governo do Estado do RS para receber doações internacionais do mundo inteiro por meio do telefone + 55 51 2136-6551. Basta ligar para o número e seguir as orientações conforme a doação que deseja fazer. Para mais informações visite o site: www.sosenchentes.rs.gov.br/international-donations.

*Apoio aos órgãos públicos*

Outra frente vital em que a Claro tem atuado é na reconexão das condições de comunicação para os órgãos que atuam na crise, como: Defesa Civil, Governo do Estado, prefeituras e hospitais. A Claro está concedendo roteadores 4G e disponibilizando conexão por Wi-Fi, inclusive com apoio de satélites. Também foram doados equipamentos, como 10 modems para a empresa pública de TI de Porto Alegre, e há equipes de prontidão para atender chamados desses serviços.

*Claro concede 5 giga de bônus para clientes do Prezão e Controle nas localidades atingidas pelas chuvas no RS*

Diante da catástrofe causada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, além da *liberação do roaming (as operadoras habilitaram suas redes de forma que, onde há apenas uma das redes disponíveis, automaticamente os clientes de qualquer operadora possam acessar a rede disponível), a Claro está concedendo, desde quinta-feira (2/5), um bônus de 5GB de dados de internet para os clientes de serviço móvel pré-pago, nas cidades impactadas.

Os clientes recebem o bônus gratuitamente, de forma automática. Com o bônus, que acaba de ser estendido para mais sete dias no Prezão, e por 30 dias no caso dos planos Controle e Flex. Dessa forma, os usuários poderão se manter conectados e informados.

E quem é consumidor do pós-pago conta com a isenção de multas e juros nos casos

de inadimplência neste período crítico.

*Telemedicina*

Em um cenário em que os deslocamentos são difíceis e desaconselhados, a Claro e a Caburé Saúde se uniram para levar acesso gratuito à saúde para a população gaúcha. A telemedicina Dr. Anjo está conectando médicos e pacientes, de onde estiverem, pelo celular. A medida aproxima quem mais precisa de um atendimento qualificado, com agilidade.

O acesso ao benefício é realizado pelo app ou pelo site Minha Claro. Ao clicar nos banners do Dr. Anjo disponíveis nos canais digitais, o cliente, de qualquer produto Claro que esteja no Rio Grande do Sul, será direcionado para área de cadastro e, na sequência, para o site do parceiro para o atendimento.

*Acessibilidade*

E, com o objetivo de garantir autonomia e facilitar a comunicação com as pessoas com deficiência auditiva, neste momento a Claro disponibiliza para os gaúchos a sua Central de Intermediação de Comunicação (CIC), que conta com operadores capacitados para atendimento em Libras. As pessoas podem acessar a plataforma da Claro e receber o apoio para a intermediação entre o serviço que não dispõe de acessibilidade e a pessoa com deficiência auditiva – pode ser usado para contatar desde serviços de emergência até agendamento de consultas ou para solicitar uma entrega. Para mais informações acesse https://claro.com.br/acessibilidade.

*Estações de carregamento de celulares*

Com o objetivo de ser mais uma contribuição para que os gaúchos que estão em abrigos consigam se manter conectados neste momento, a Claro doou para alguns abrigos totens de carregadores de celular, que eram utilizados em suas lojas. Também é possível carregar equipamentos nas lojas que estão em funcionamento.

*GM*

Em colaboração, uma ação da Chevrolet, em parceria com a Claro, está disponibilizando gratuitamente, para veículos compatíveis, o serviço de Wi-fi e OnStar Protect (serviço de Emergência) durante o mês de maio para todos os clientes da região atingida. Para ativar basta clicar no botão azul do OnStar no veículo ou entrar em contato com o call center pelo 0800 047 4320.

*Voluntariado*

E, por meio de seu programa Conexão Voluntária, organizado pelo Instituto Claro, a Claro mobilizou suas equipes para prestar auxílio emergencial às comunidades afetadas com a arrecadação de donativos para os desabrigados e desalojados.

É possível ajudar a distância doando qualquer valor pelo pix da Ação da Cidadania: sos@acaodacidadania.org.br

Para as doações presenciais, a Claro abriu pontos de coleta em seus prédios administrativos e nas lojas físicas, para receber doações de alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene pessoal e limpeza, cobertores, fraldas e água mineral. Seguem os pontos de coleta abaixo:

Prédios administrativos Claro:

BIT – Rua Gilberto Laste 52 – Morro Santa Tereza – Porto Alegre/RS

Prédio Embratel – Rua Engenheiro Afonso Cavalcanti 233 – Bairro Bela Vista – Porto Alegre/RS

Prédio Marechal – Rua Marechal Floriano Peixoto, 249 – Centro – Porto Alegre/RS

Prédio Claro – Rua Gomes Portinho, 619, Centro – Novo Hamburgo

Além das lojas da Claro, para mais informações e endereços para entrega de doações acesse: https://www.institutoclaro.org.br/nossas-novidades/conexao-voluntaria-atua-na-situacao-de-calamidade-publica-do-rio-grande-do-sul/

