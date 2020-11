Magazine Claudia Leitte detalha experiência no pós-parto: ‘Tive alucinações’.

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Cantora detalha rotina com os filhos. (Foto: Reprodução/Instagram @claudialeitte)

Claudia Leitte revelou detalhes sobre a terceira gravidez e relatou os medos potencializados do pós-parto da filha caçula. Assim como Ivete Sangalo , a cantora foi diagnosticada com “baby blues”, um problema que ocorre por fatores hormonais. “Foi bizarro. Coisa de filme de terror. Eu tive umas alucinações. É um negócio que eu jamais pensei que eu ia experimentar”, afirmou no “Conversa com Bial” nesta terça-feira (24).

Segundo Claudia, ela viu sua vida se transformar com a avalanche de emoções nas primeiras semanas do nascimento de Bela, que completou 1 ano em agosto. “Não permitia que ninguém tocasse na minha filha nos primeiros 20 dias. Márcio pegava ela e aquilo me dava uma aflição, uma angústia… Eu não consigo nem explicar hoje o que era aquilo porque não consigo me reconhecer naquela situação”, comentou.

Mãe também de Davi, de 11 anos, e Rafael, de 8, Claudia escolheu o país norte-americano para ser a terra natal dos meninos. “Eles têm um inglês que eu fico às vezes meio com vergonha de falar na frente deles… Mas eu sou cara de pau! Davi e Rafa não têm sotaque. Eles se alfabetizaram aqui”, contou.

