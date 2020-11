Magazine Manu Gavassi recebe convite de Dua Lipa e manda resposta em inglês: ‘Mico’

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Manu Gavassi e Dua Lipa. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Depois do sucesso de “Don’t Start Now”, também conhecido por “tamborzin, tamborzin”, promovido por Manu Gavassi no BBB 20, a cantora brasileira recebeu uma mensagem especial de Dua Lipa. A dona de seis indicações ao Grammy Awards deste ano, mandou um vídeo para convidar Gavassi e seus fãs para assistir o “Studio 2054”, uma super live, que acontece hoje, com participações especiais de Miley Cyrus, que recentemente lançou uma parceria com Dua, na música “Prisoner”, Elton John e outros artistas.

Depois do vídeo, Manu Gavassi fez questão de responder a artista em inglês nos stories do Instagram. “Meu Deus, estou pagando um mico terrível tentando me comunicar com você”, escreveu a ex-participante do BBB na legenda.

