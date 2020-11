Magazine Geisy Arruda diz que cirurgia íntima mudou sua vida: ‘Vergonha de transar’

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

A influencer foi submetida a uma ninfoplastia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Geisy Arruda diz que, antes de passar por uma ninfoplastia — cirurgia plástica de redução dos pequenos lábios —, não gostava de fazer sexo em razão da vergonha. Ela afirma que o procedimento “mudou sua vida”. Ao ser questionada, em um papo com fãs nas redes sociais, se gostava de receber sexo oral antes da cirurgia, respondeu: “Não. É uma cirurgia que fiz por estética, mas na hora do sexo, de usar um biquíni ou uma calça apertada, tinha muita vergonha do volume. Foi uma cirurgia que funcionou muito para minha autoestima e mudou minha vida”.

Prevendo críticas de que “as pessoas têm de se aceitar como são”, ela defendeu as mudanças para melhorar a autoestima. “Eu coloquei silicone, fiz a ninfoplastia e o meu nariz com o meu dinheiro e estou feliz. Cada um sabe onde seu calo aperta”, disse, ao contar que tinha “vergonha de transar” em razão dos lábios grandes. Geisy, que em agosto lançou seu segundo livro de contos eróticos, “Desejo Proibido”, costuma mostrar a seus seguidores, nas redes sociais, os procedimentos estéticos que realiza.

No começo do mês, ela deu de aniversário à mãe, Maria de Fátima Vila Nova, uma aplicação de botox — e também passou pelo procedimento.

