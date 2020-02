Celebridades Claudia Leitte vai atuar no cinema: “Muito feliz com o convite”

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Cantora fará personagem que "tem uma essência que precisa ser moldada" Foto: Reprodução

Claudia Leitte vai estrear no cinema. Ainda sem adiantar o nome do filme, a cantora confirma que recebeu – e aceitou – um convite para atuar em um longa-metragem.

“Não sei se vai ser vilã, mas é alguém que tem uma essência que precisa ser moldada, administrada. Não tenho muito certeza ainda de como será. Recebi convite, fiquei muito feliz”, afirma.

Com mais de uma década de carreira solo, a cantora realizou uma maratona de shows no carnaval. De acordo com Claudia, ela ficou três dias desconectada das redes sociais para descansar. “Faço isso todos os anos. É uma forma de me concentrar e me conectar comigo mesma antes do carnaval. Esse domínio me traz controle emocional, um poder de observação muito maior.”

Os cuidados vocais também fazem parte da rotina de Claudia. “Poupo bastante minha voz antes da folia começar para aguentar maratona, são seis horas de puxada de trio por dia. Esse ano também fiz três shows em menos de 24h, sem dormir. Então, há todo um preparo emocional e físico na história.”

