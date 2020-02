Magazine Meghan Markle se sente insultada por tratamento da Família Real, diz site

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Segundo o "Daily Mail", duquesa acredita que membros da realeza têm ciúme de Harry Foto: Reprodução Segundo o "Daily Mail", duquesa acredita que membros da realeza têm ciúme de Harry. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Meghan Markle se sente “insultada” pela maneira como ela e Harry estão sendo tratados pela família real, reclamando que estão sendo “criticados” por causa de Megxit. Segundo o jornal inglês The Daily Mail, a duquesa de Sussex tem se queixado abertamente com os amigos sobre o quão injusto é o tratamento que ela e Harry têm recebido, alegando que é ciúme de Harry ser o “favorito” da rainha Elizabeth II.

De acordo com a publicação, Meghan deixou claro que a declaração extraordinária do casal na semana passada, quando disseram que a monarca não é dona da palavra “real”, foi um foi um reflexo de como ela estava chateada por ter sido impedida de usar “Sussex Royal” como marca.

“Meghan disse que [ela e Harry] ficaram sem opção a não ser fazer uma declaração pública”, contou um amigo do casal à publicação. Ela disse que se alguém deveria se sentir insultado, deveriam ser eles. Eles nunca pretenderam capitalizar a palavra ‘real’ e insinuar que estavam de alguma forma abusando de seus privilégios é absurdo”, explicou o amigo.

Segundo a fonte do Daily Mail, Meghan acredita que a rainha estava “sob pressão” para exigir que não usassem o nome “Sussex Royal” porque Harry é o “favorito da rainha e os outros simplesmente não conseguem lidar com isso”.

Vale lembrar que, segundo a imprensa britânica, apesar da soberana sempre ter dado muita atenção a Harry e ao príncipe William, por serem sucessores diretos ao trono e terem perdido a mãe, a princesa Diana, muito cedo, o neto favorito dela sempre foi Peter Philips, o mais velho e filho da princesa Anne.

Apesar da mágoa, Meghan não tem problemas em estar no Reino Unido e voltará para lá para o casamento da princesa Beatrice, prima de Harry e filha do príncipe Andrew. “Ela disse que Harry e Harry continuarão a superar os ciúmes e a mesquinhez e se concentrar no bem que estão criando e em serem os melhores pais de Archie”, disse o amigo. “Meghan continuará a defender Harry porque, dentre todos, ele tem mais integridade e mais lealdade”, explicou.

Harry e Meghan deixaram as funções oficiais da realeza e se mudaram para o Canadá com o filho, Archie.

