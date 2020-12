Variedades Claudia Raia celebra a aprovação da filha, Sophia Raia, em Universidade de Nova York

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jovem foi aprovada no curso de Comunicação e se tornará aluna na Universidade de Nova York. (Foto: Reprodução/Instagram)

A família Raia Celulari está em festa após a aprovação de Sophia Raia na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos! Prestes a completar 18 anos de idade, em 15 de janeiro de 2021, a jovem deve se preparar para morar sozinha em outro país pela primeira vez. O semestre começa entre agosto e setembro do ano que vem.

Claudia e Edson não poderiam estar mais orgulhosos da filha, e com razão! Para ser aprovada, Sophia teve que passar pela prova do Enem e por uma série de testes de inglês e conhecimentos gerais. Além de tudo, não sairá barato: estudar na NYU custará cerca de 275 mil reais por ano, segundo informações do jornal Extra.

Em sua conta no Instagram, Claudia comemorou: “Seus sonhos e suas realizações também são meus, vibro por suas conquistas e por toda sua vontade de fazer do mundo um lugar melhor. O melhor a ser construído é o caminho e não o resultado, te amo e tenho muito orgulho de você”.

Carinhosamente, Sophia respondeu: “Te amo. Não teria conseguido sem você”.

Edson Celulari também fez questão de homenagear a filha nas redes sociais. Ele escreveu: “Conquistar um sonho exige foco, determinação e você aprendeu isso muito cedo minha filha. O valor do empenho e do esforço. Nada vem de graça, é preciso correr atrás. Parabéns, Sosô. Siga sua jornada, lute por tudo que você acredita. O mundo te espera de braços abertos. Estamos muito orgulhosos de você. Agora você é uma universitária! Seja feliz”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades