Variedades Filhos de Nicette Bruno negam boatos sobre a morte da mãe: “Está viva e lutando”

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Nicette segue internada com Covid-19 e pneumonia. (Foto: TV Globo)

Os filhos da atriz Nicette Bruno foram à web para esclarecer os boatos de que a atriz, internada com Covid-19 e pneumonia, teria morrido. Em suas respectivas contas do Instagram os também atores Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, negaram os rumores.

“Boa noite, amigos. Venho aqui pra esclarecer que saiu uma fake news dizendo que minha mãe tinha falecido. Não é verdade, é mentira. Minha mãe continua em estado grave, mas está lutando, respondendo bem ao tratamento. Continuamos com fé. Ela está firme e forte e, se Deus quiser, vai sair dessa. Infelizmente, pessoas se aproveitam desse estado delicado da família, mas não é verdade. Minha mãe está aí, lutando, seguindo o tratamento dela. E vamos continuar com nossa fé e nossa esperança. Cuidado, não acreditem em tudo que as pessoas falam. Graças a Deus minha mãe continua firme e forte na sua luta. Estamos juntos”, disse Paulo.

“Amigos, o estado de minha mãe é delicado, é grave, mas ela continua viva! Ela está viva! Muito viva e lutando pela sua vida. E fico muito triste com a fake news, mas feliz porque é fake news. A luta continua”, disse Bárbara.

Beth Goulart não se manifestou sobre o assunto e preferiu pedir novamente orações pela mãe. “Te amo, minha mãe, continuamos com muita esperança e fé em sua recuperação, sabemos que é um dia depois do outro, temos que ter paciência e perseverança mas acreditamos em sua cura. Ainda vamos ter a sua alegria e sabedoria iluminando nossas vidas. Eu creio. Te amo, mãe. Todos os dias, 18h, oração para Nicette e para todos os doentes de Covid, fortalecimento para os familiares e para as equipes de saúde que estão trabalhando incansavelmente. Gratidão a todos vocês”, escreveu a atriz.

A Casa de Saúde São José, onde Nicette está internada, também emitiu uma nota. “A Casa de Saúde São José esclarece que a notícia que circula nas redes sociais sobre o falecimento da atriz Nicette Bruno não é verdadeira. A paciente segue internada na UTI do hospital, dependente de ventilação mecânica, e o quadro continua grave.”

No mais recente comunicado sobre Nicette dava mais detalhes sobre a atriz, que chegou a ser intubada. “A paciente Nicette Bruno encontra-se internada na UTI da Casa de Saúde São José com quadro de pneumonia causada pelo COVID-19. Ela está sedada, intubada e respirando através de um ventilador mecânico. Seu quadro é considerado grave. Ela segue sob cuidados intensivos e acompanhada por equipe médica assistente, além de equipe multidisciplinar do hospital.”

Nicette foi internada no último 29 de novembro e estava inicialmente recebendo ventilação não-invasiva, mas precisou ser intubada no último dia 1º após piora.

