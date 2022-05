Acontece Claudio Teitelbaum assume a presidência do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do RS

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Governador gaúcho cumprimenta o engenheiro Claudio Teitelbaum Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador gaúcho cumprimenta o engenheiro Claudio Teitelbaum. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A posse da nova diretoria do Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul) foi realizada na noite de segunda-feira (02), em Porto Alegre. O engenheiro Claudio Teitelbaum assumiu a presidência da entidade para a gestão 2022-2024, substituindo Aquiles Dal Molin Júnior.

A solenidade, realizada na Associação Leopoldina Juvenil, contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e de outras autoridades.

O novo presidente do Sinduscon-RS, fundado em 1949, afirmou que atuará “de forma integrada com a cadeia produtiva”. “Seguiremos entrosados com o governo do Estado e com a municipalidade na busca de soluções”, declarou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece