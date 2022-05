Acontece Fenasoja também faz parte da história da publicidade gaúcha

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Arauto Propaganda conquistou a conta da Fenasoja, criando peças de divulgação para suas primeiras oito edições. Na foto, à direita, sentado, o lendário Paixão Côrtes, tradicionalista símbolo do gauchismo. Foto: Divulgação Arauto Propaganda conquistou a conta da Fenasoja, criando peças de divulgação para suas primeiras oito edições. Na foto, à direita, sentado, o lendário Paixão Côrtes, tradicionalista símbolo do gauchismo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fenasoja também faz parte do imaginário dos gaúchos na história da publicidade e propaganda. Na sua 23º edição, a feira, uma das mais destacadas do agronegócio brasileiro, que acontece até 8 de maio em Santa Rosa, “é um evento consagrado, que me fez lembrar bons momentos de seu lançamento”, como conta o publicitário João Firme de Oliveira, fundador do Festival Mundial de Publicidade de Gramado.

“Eu tinha fundado a Arauto Propaganda, e a agência conquistou a conta da Fenasoja, criando peças de divulgação para suas primeiras oito edições sucessivas, presididas na época por Willy Klaus”, diz.

Amigo e parceiro de João, o lendário Paixão Cortes, tradicionalista e símbolo do gauchismo, foi protagonista de uma campanha na época para a feira.

O publicitário conta que foi feita uma matéria de meia página para o jornal O Globo, a pedido de seu representante no Rio Grande do Sul, Carlos Walau, abordando o quanto Santa Rosa e região seriam alavancadas pelo desenvolvimento “estampado no sucesso, expansão e perspectivas que a Fenasoja já desenhava”, cita.

“A Fenasoja contribuiu para sedimentar a Arauto com clientes de peso, agregando posteriormente em seu portfólio em novembro de 1985, a Feira Nacional do Trigo (Fenatrigo), em Cruz Alta, divulgando na mídia uma ampla campanha para o cliente SLC, tendo à frente nada mais, nada menos do que o imortal escritor Erico Verissimo. Mas não parou por aí. Em 1992, desfilava como cliente da Arauto a primeira Feira Nacional do Calçado (Fenac)”, relata João.

“As campanhas recheavam os veículos, traduzindo a força e a garra de um Estado vocacionado ao agronegócio, impulsionando a economia gaúcha. Os tempos mudaram, a propaganda e a comunicação mais ainda, mas a Fenasoja continua a ser exemplo para o Rio Grande do Sul e para o País”.

Em breve, João conta que terá sua biografia escrita por Paulo Boanova – com histórias da Fenajosa e outras mais de seus anos de publicidade e propaganda.

Rede Pampa na Fenasoja

Alexandre Gadret, presidente da Rede Pampa, é Embaixador da Fenasoja 2022. A Rede Pampa é o único grupo de comunicação atuante em rádios, TV, jornal e internet que é 100% gaúcho, demonstrando sua vocação para prestigiar as iniciativas do agronegócio em todas as feiras do setor, sempre ressaltando a importância, apoiando e incentivando o agro para o progresso do Rio Grande do Sul.

