Acontece Nova diretoria da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores toma posse para o triênio 2022-2025

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Vice-presidente da Anfavea desde 2017, Márcio de Lima Leite tornou-se o 20º presidente em 65 anos de história da entidade. Foto: Divulgação/Anfavea Foto: Divulgação/Anfavea

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) realizou nesta segunda-feira (02) a cerimônia de posse da nova diretoria para a gestão 2022-2025. Márcio de Lima Leite assumiu o cargo de presidente, em sucessão a Luiz Carlos Moraes. A diretoria passa a contar ainda com Marina Willisch como 1ª vice-presidente, Gustavo Bonini como vice-presidente tesoureiro e Antônio Calcagnotto como vice-presidente secretário.

Márcio de Lima Leite, 51 anos, é vice-presidente de Assuntos Jurídicos, Tributários e de Relações Institucionais da Stellantis na América do Sul. Ele está há 21 anos no grupo empresarial, que reúne 14 marcas, com destaque para Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram. Mineiro de Belo Horizonte, Márcio é advogado e contador. Tem mais de 24 anos de atuação profissional no setor e vivência por quase uma década nas consultorias KPMG e Deloitte, antes de ingressar na Fiat. É mestre em Direito Empresarial e pós-graduado em Gestão Estratégica, com especialização em Finanças.

Para o executivo, presidir uma entidade como a Anfavea neste momento tão desafiador para o setor automotivo é motivo de orgulho e uma grande responsabilidade. “As nossas fábricas e nossos produtos são apenas a ponta do iceberg de um enorme ecossistema de empresas, fornecedores de peças e insumos, prestadores de serviço, revendedores e uma variedade de consumidores particulares e corporativos, todos interconectados”, afirmou.

“Mais do que números superlativos, nosso setor induz o desenvolvimento e traz ao país inovações tecnológicas, conhecimento técnico e estratégico, crescimento socioeconômico e uma infinidade de conquistas intangíveis. É em nome de tudo isso e da transformação da mobilidade que queremos atuar nos necessários avanços, com todas as esferas do poder público, do setor privado e da sociedade”, completou o novo presidente.

