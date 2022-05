Acontece 2ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo é lançada

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Premiação é voltada para a valorização de jornalistas, fotojornalistas, repórteres cinematográficos e acadêmicos. Foto: TJ-RS

A 2ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo, oferecido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), foi lançada nesta terça-feira. A premiação é voltada para jornalistas, fotojornalistas e acadêmicos de jornalismo, com o objetivo de reconhecer as produções que destaquem as boas práticas do Poder Judiciário gaúcho em torno dos assuntos de relevância para a sociedade.

A data de lançamento coincide com o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. De acordo com a presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o Judiciário e a imprensa precisam ter uma conexão para que os jornalistas levem ao público a mensagem da justiça. “O prêmio é um reconhecimento à imprensa e é uma possibilidade de cada um dos jornalistas mostrar o seu trabalho em benefício do povo”, afirma.

Para o desembargador Antonio Vinicius Amaro, a valorização do jornalista é uma das formas encontradas para melhor se comunicar com o público. “É através dessas pessoas que trabalham com seriedade, com ética, com dinamismo, com muita lealdade, que poderemos levar para a sociedade aquilo que melhor nos identifica”.

O período de inscrições será de 17 a 25 de setembro, enquanto a solenidade de premiação está prevista para ocorrer em 01 de dezembro. Em 2022, a novidade será a categoria especial, com foco em reportagens voltadas para ações de combate a violência contra a mulher.

Para profissionais, a premiação será um troféu e R$ 5 mil para o 1º colocado, R$ 3 mil para o 2º colocado e R$ 1,5 mil para o 3º colocado. Na categoria Universitária, o 1º colocado recebe um troféu, e os demais recebem um certificado com a indicação da colocação alcançada.

O Prêmio conta com a parceria institucional da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (Arfoc-RS), Associação Gaúcha da Emissoras de Rádio e TV (Agert) e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS (Sindjor-RS).

