Celebridades Cleo vai à delegacia para acompanhar investigação contra invasores de seu Instagram

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Atriz e cantora teve perfil da rede social hackeado em outubro do ano passado Foto: Reprodução/Instagram/cleo Atriz teve perfil da rede social hackeado em outubro do ano passado. (Foto: Reprodução/Instagram/cleo) Foto: Reprodução/Instagram/cleo

A atriz e cantora Cleo, 37, resolveu ir acompanhar de perto como andam as investigações sobre a invasão de hackers em seu Instagram, em outubro de 2019. A atriz esteve no 78º DP (Delagacia de Polícia) dos Jardins, região nobre de São Paulo, para dar continuidade ao inquérito.

A investigação prossegue, mas ainda não há um prazo para que seja concluída. Em outubro do ano passado, Cleo teve sua conta do Instagram hackeada pela manhã e avisou seus seguidores via Twitter: “Minha conta no insta foi invadida, já estamos tomando providências”, escreveu. “Não cliquem em nenhum link”.

O hacker publicou no Instagram de Cleo uma imagem com uma mensagem sobre doação de celulares. Outras publicações semelhantes foram publicadas no stories da conta, que tem cerca de 13 milhões de seguidores.

Em julho, a atriz Marina Ruy Barbosa também teve a sua conta no Instagram invadida duas vezes seguidas. As mesmas mensagens que apareceram no perfil de Cleo foram divulgadas na conta de Marina, divulgando uma campanha de doação de celulares.

