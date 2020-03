Celebridades Por causa do coronavírus, moça evita trocar beijinhos com Claudia Raia

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Atriz (foto) deu boas risadas quando tentou cumprimentar com um beijo em cada bochecha, ao estilo carioca, uma mulher a quem foi apresentada Foto: Reprodução/Instagram Atriz (foto) deu boas risadas quando tentou cumprimentar com um beijo em cada bochecha, ao estilo carioca, uma mulher a quem foi apresentada. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Durante um desfile da Semana de Moda de Paris, a atriz Claudia Raia, de 53 anos, deu boas risadas quando tentou cumprimentar com um beijo em cada bochecha, ao estilo carioca, uma mulher a quem foi apresentada.

A moça negou educadamente o gesto e disse que a moda agora é o “Corona Kiss”, ou seja, beijinho no ar para evitar a transmissão do temido Covid-19.

A preocupação tem fundamento: estavam presentes no evento muitas pessoas vindas da Semana de Milão, região de incidência do vírus. O clima no evento era de tensão devido ao medo de ser infectado com o coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário