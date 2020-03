Celebridades Wesley Safadão é batizado nas águas do rio Jordão: “Minha vida é de Jesus”

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Quem acompanha a carreira de Wesley Safadão, 31, sabe da conexão cada vez maior do músico com a religião. Em 2017, ele se converteu à religião evangélica e, desde então, tem frequentado regularmente a Igreja Batista da Lagoinha (hoje Ministério de Louvor Diante do Trono), da cantora-pastora Ana Paula Valadão.

Em suas redes sociais, Safadão costuma publicar imagens dele e de sua família na igreja. Ele é casado com Thyane Dantas, com que tem dois filhos Ysis e Dom. O cantor também é pai de Yhudy, fruto de seu primeiro casamento com Milaide Mihaile.

Na manhã deste sábado (07), Safadão compartilhou com seus fãs mais um momento de fé ao ser batizado nas águas do rio Jordão, em Israel. Nesse rio fica o local conhecido como Qaser al-Yahud, perto da cidade cisjordaniana de Jericó, onde, como ensina a tradição cristã, São João batizou Jesus.

“Reafirmando que a minha vida é de Jesus e que a cada dia quero a vontade d’Ele pra mim e minha família! Já fui batizado nas águas, mas aqui tivemos esse momento simbólico para entrar nas mesmas águas onde Jesus foi batizado por João Batista!”, escreveu o cantor, ao publicar uma foto revivendo esse ato de fé.

“Obrigado meu irmão André Vitor por ter me colocado nesse caminho e por estar comigo em todos os momentos. Desde Israel declaro bênçãos sem medidas sobre todos vocês!”, completou Safadão, que já revelou em várias entrevistas que, em casa, música cristã é a que ele ouve para descontrair e que não descarta cantar música gospel no futuro.

Thyane Dantas afirmou que realizou um sonho de “descer às águas do rio Jordão’. “Há 3 anos fomos batizados nas águas e não existe rebatismo, mas aqui onde Jesus foi batizado, Naamã foi curado e Elias teve seu ministério confirmado.”

“Fizemos esse ato simbólico reafirmando a nossa fé em Jesus e declarando que permanecemos nesse caminho de amor e transformação diária apresentado a nós por esse irmão que amamos demais André Vitor e que segue nos abençoando e nos ajudando a viver momentos extraordinários como esse! Te amamos Jesus!”.

