Celebridades Marília Mendonça diz não sentir culpa por voltar aos palcos com filho pequeno: “Estou tranquila”

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Cantora afirma que gravidez foi a pior parte da sua vida em relação a autoestima Foto: Instagram/@hugogloss Cantora afirma que gravidez foi a pior parte da sua vida em relação a autoestima. (Foto: Instagram/@hugogloss) Foto: Instagram/@hugogloss

Mesmo pouco tempo após dar à luz, Marília Mendonça, 24, decidiu voltar aos palcos nesta sexta-feira (06), faltando poucos dias para Leo, seu filho com o sertanejo Murilo Huff, completar três meses de vida. O retorno dos shows aconteceu no Espaço das Américas, na zona oeste de São Paulo.

“Não estou sofrendo por estar aqui. Fazer isso é uma demonstração de amor por ele”, afirma a cantora durante entrevista antes do show. Ela também conta que o filho está aos cuidados da mãe, Ruth, e que no momento preferiu não optar por uma babá.

Mãe de primeira viagem, Marília Mendonça ressalta o sentimento de culpa que muitas mães sentem quando estão longe dos filhos. “Mães começam a se cobrar desde quando descobrem quando estão gravidas. Sinônimo de mãe é culpa né?”.

Leo chegou ao mundo por meio de parto humanizado no dia 16 de dezembro de 2019 em Goiânia, cidade natal da cantora. Assim que nasceu, tanto Marília Mendonça quanto Murilo Huff compartilharam as fotos do nascimento do pequeno nas redes sociais. A cantora conta que não esperava ter essa atitude antes de se tornar mãe. “Pensava que não iria compartilhar nada nas redes. Mas quando eu vi senti que precisava mostrar pro Brasil inteiro.”

Se redescobrindo como mulher e artista, a maternidade é um dos assuntos preferidos de Mendonça, que vem compartilhando as vivências e descobertas do mundo materno. “Ter um filho é ver que você era egoísta sim e não aquela flor de laranjeira, do coração amável, que só pensa no próximo, como você imaginava”, já declarou a cantora.

Sempre sincera, Marília Mendonça não esconde as dificuldades de ser mãe. Pouco tempo após o nascimento de Leo, a rainha da sofrência – como é conhecida pelos fãs – fez um grande desabafo sobre os percalços da amamentação. “No exato momento em que puseram o Leo no meu peito já vi que haveria dificuldade, porque não tenho bico no peito e ele nasceu um pouco antes da hora”, escreveu no Twitter.

“Como não aconteceu essa primeira mamada do jeito que o pediatra e nós gostaríamos que fosse, imediatamente foi contratada uma fono para ajudar na pega do Leo”, continuou Mendonça, que também revelou que seu filho foi diagnosticado com icterícia nos primeiros dias de vida, o que o fez lutar contra a balança para ganhar peso.

No dia a dia, Mendonça exalta a maternidade real, como o fato de não ter mais noites de sono como antes. Apesar de todas as dificuldades, a cantora afirmou que se sente mais forte do que imaginava que pudesse ser, agora sendo mãe.

“É ver que você não é o centro das atenções e que nem é tão fraca como imaginava… que você aguenta sim mais horas acordada, mais horas sem comer, mais horas sem tomar banho, mais horas sem pensar só no seu umbigo”.

