Economia Clientes de diversos bancos relatam instabilidade no Pix em todo o País

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Houve relatos de falhas no funcionamento do serviço nos aplicativos do Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Itaú, PicPay, Nubank, Santander e Stone Foto: Reprodução Houve relatos de falhas no funcionamento do serviço nos aplicativos do Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Itaú, PicPay, Nubank, Santander e Stone. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Clientes de diferentes instituições financeiras relataram problemas para realizar operações via Pix na manhã desta quinta-feira (13). Houve relatos de falhas no funcionamento do serviço nos aplicativos do Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Itaú, PicPay, Nubank, Santander e Stone.

O site Downdetector, que monitora queixas de instabilidade em aplicativos, registrou um pico de reclamações sobre o Pix às 9h10min, com cerca de 4.400 relatos do serviço fora do ar no período.

Na tarde da última sexta-feira (7), o serviço de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central também apresentou instabilidade e ficou fora do ar para os aplicativos de todas as instituições financeiras do País.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/clientes-de-diversos-bancos-relatam-instabilidade-no-pix-em-todo-o-pais/

Clientes de diversos bancos relatam instabilidade no Pix em todo o País

2025-02-13