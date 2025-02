Polícia Mulher suspeita de envenenar bolo que matou três pessoas em Torres é encontrada morta na cadeia

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deise Moura dos Anjos estava presa desde o dia 5 de janeiro Foto: Reprodução Deise Moura dos Anjos estava presa desde o dia 5 de janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Presa por suspeita de matar três pessoas de uma mesma família após envenenar um bolo com arsênio em Torres, no Litoral Norte gaúcho, no fim do ano passado, Deise Moura dos Anjos, de 42 anos, foi encontrada morta, na manhã desta quinta-feira (13), na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Polícia Penal informou que ela foi encontrada “sem sinais vitais” durante conferência matinal na penitenciária. Deise, que estava sozinha na cela, teria se suicidado. Ela tinha sinais de enforcamento. A mulher foi presa preventivamente no dia 5 de janeiro por triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio. O caso será investigado.

“A Polícia Penal informa que, durante a conferência matinal na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, a presa Deise Moura dos Anjos foi encontrada sem sinais vitais. Imediatamente, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que, ao chegar no local, constatou o óbito. Deise estava sozinha na cela. As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias”, afirmou a Polícia Penal em nota.

O caso do bolo

A aparente tranquilidade de uma confraternização familiar foi interrompida por um crime que chocou o País no litoral gaúcho. O que era para ser um encontro festivo, antes do Natal de 2024, transformou-se em uma tragédia com a ingestão de um bolo envenenado, resultando na morte de três pessoas e deixando outras duas hospitalizadas.

Em 23 de dezembro de 2024, Zeli dos Anjos, sogra de Deise, preparou um bolo para a confraternização familiar. As investigações indicam que a farinha utilizada no preparo estava contaminada com arsênio.

Seis pessoas da mesma família consumiram o bolo envenenado: Zeli, de 60 anos; suas irmãs Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65 anos, e Maida Berenice Flores da Silva, de 59; sua sobrinha Tatiana Denize Silva dos Anjos, de 47 anos; seu sobrinho-neto Matheus, de 10 anos; e Jefferson Luiz Moraes, de 60 anos, marido de Neuza. O homem não foi hospitalizado.

Em janeiro, o corpo de Paulo Luiz dos Anjos, sogro de Deise, foi exumado para investigar a causa da sua morte, ocorrida em setembro do ano passado por uma suposta intoxicação alimentar. A perícia confirmou que ele também consumiu arsênio, reforçando a suspeita de que Deise o envenenou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/mulher-suspeita-de-envenenar-bolo-em-torres-e-encontrada-morta-na-cadeia/

Mulher suspeita de envenenar bolo que matou três pessoas em Torres é encontrada morta na cadeia

2025-02-13