Esporte Porto Alegre sediará novamente o circuito de skate STU

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O evento ocorrerá de 21 a 30 de março, na maior pista de skate da América Latina Foto: Cesar Lopes/PMPA O evento ocorrerá de 21 a 30 de março, na maior pista de skate da América Latina. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre confirmou que a Capital sediará novamente o circuito de skate STU Pro Tour. A partir deste ano, o evento será internacional.

O circuito ocorrerá de 21 a 30 de março, na maior pista de skate da América Latina, localizada no Trecho 3 da Orla do Guaíba. As disputas serão realizadas nas modalidades street, park, mini ramp e vert.

Essa será a quarta edição do evento na cidade e uma das cinco paradas do STU em metrópoles mundiais. Na edição de 2024, entre os destaques da competição, estavam a gaúcha Sofia Godoy, o cearense Lucas Rabelo, o catarinense Kalani Konig e o gaúcho João Lucas Alves. Em 2023, a medalhista olímpica Rayssa Leal foi um dos destaques da etapa de Porto Alegre do STU.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/porto-alegre-sediara-novamente-o-circuito-de-skate-stu/

Porto Alegre sediará novamente o circuito de skate STU

2025-02-13