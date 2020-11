Acontece Clientes do Banrisul podem acessar digitalmente plataforma de serviços estaduais e federais

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O anúncio da novidade ocorreu em uma coletiva de imprensa virtual Foto: Divulgação O anúncio da novidade ocorreu em uma coletiva de imprensa virtual. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os clientes do Banrisul poderão acessar os serviços públicos digitais pelos portais rs.gov.br e gov.br a partir da conexão das plataformas dos governos estadual e federal com o banco, permitindo a autenticação de cidadãos cadastrados na instituição financeira.

O acesso ao portal gov.br está sendo disponibilizado por meio do Acordo de Cooperação Técnica entre a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, ao qual o Banrisul formalizou a adesão.

A facilidade estará disponível em ambiente seguro, onde os correntistas com autenticação bancária não precisem criar novas senhas no acesso aos serviços públicos digitais. Com a integração do Banrisul ao login único do governo federal e do governo do Estado, os clientes do banco gaúcho passarão a usar o acesso do próprio aplicativo Banrisul Digital e do Home Banking.

O anúncio ocorreu em uma coletiva de imprensa virtual, nesta quinta-feira (05), que contou com a presença do secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro; do secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal; do diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos, Hiparcio Stoffel; da diretoria e executivos do Banrisul; e de jornalistas.

“É um dever do Estado promover ações de desburocratização e empreender todos os esforços para atender os cidadãos da forma mais fácil e conveniente possível. Esta é, sem dúvida, uma medida que caminha nesse sentido, uma vez que os correntistas do Banrisul passarão a ter seu acesso simplificado aos portais”, destacou Gastal.

“Esta solução que apresentamos aos bancos de todo o País permite que ampliemos ainda mais a quantidade de usuários dos serviços digitais, simplificando o acesso e com elevada segurança para o cidadão. Quem já está acostumado a utilizar o site ou aplicativo de seu banco regularmente passa a contar com esse conforto e facilidade. O que queremos é que a transformação digital esteja ao alcance das pessoas 24 horas por dia, sete dias por semana, na palma da mão”, ressaltou o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro.

Para o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, o banco assume, mais uma vez, uma posição de vanguarda na transformação digital, pois é a segunda instituição financeira do País a disponibilizar essa inovação aos seus clientes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece