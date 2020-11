Rio Grande do Sul Antiga praça de pedágio da Freeway em Gravataí começa a ser demolida

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

A praça de pedágio de Gravataí foi desativada em agosto Foto: CCR ViaSul/Divulgação A praça de pedágio de Gravataí foi desativada em agosto. (Foto: CCR ViaSul/Divulgação) Foto: CCR ViaSul/Divulgação

Começaram nesta quinta-feira (05) os trabalhos para o desmonte completo da estrutura da antiga praça de pedágio localizada no quilômetro 77 da Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A demolição deverá ser concluída em 45 dias, com o estabelecimento de quatro pistas em cada sentido da rodovia no trecho. Durante todo o período de obras, equipes da CCR ViaSul estarão organizando a sinalização do local, para que o tráfego de veículos seja desviado dos serviços em andamento, mantendo o fluxo seguro na rodovia.

A concessionária orienta os motoristas para que redobrem a atenção ao transitar pela região. A praça de pedágio de Gravataí foi desativada em agosto. A cobrança da tarifa foi transferida para o quilômetro 60 da rodovia, em Glorinha.

