Bem-Estar Prefeitura de Porto Alegre mapeia locais para ações de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

A ideia é aproximar os serviços de saúde e a prevenção de públicos mais vulneráveis a ISTs Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA A ideia é aproximar os serviços de saúde e a prevenção de públicos mais vulneráveis a ISTs. (Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA

Equipe da Secretaria de Saúde de Porto Alegre realiza o mapeamento de locais com o objetivo de promover ações de prevenção a ISTs (infecções sexualmente transmissíveis).

Nesta quinta-feira (05), a ação ocorreu na região do 4° Distrito a fim de identificar locais com necessidade de atuações sistemáticas. A ideia é aproximar os serviços de saúde e a prevenção de públicos mais vulneráveis a ISTs, como trabalhadores do sexo, população em situação de rua, população trans e usuários de álcool e drogas.

A partir do acesso da equipe de ações estratégicas do Serviço de Assistência Especializada Santa Marta – localizado na rua Capitão Montanha, 27 –, profissionais que atuam nas regiões selecionadas recebem capacitação para aconselhamento e orientação dos fluxos, consultas, acesso e indicação de onde procurar testagem rápida e atendimento de saúde, além de autotestes de HIV, preservativos e gel lubrificante.

