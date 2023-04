Geral Clientes do Nubank reclamam de instabilidade no aplicativo do banco

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

O Nubank informou que o problema foi resolvido por volta de 15h desta quarta. (Foto: Divulgação)

Clientes do Nubank se queixaram do aplicativo do banco nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (26). Em vez do saldo do cliente, o aplicativo mostrava um espaço em branco, como se a conta estivesse vazia.

Segundo o site DownDetector, que mostra falhas de aplicativos e serviços em tempo real, foram mais de 500 queixas, e as reclamações começaram por volta das 13h. O Nubank informou que o problema foi resolvido por volta de 15h.

A situação, no entanto, movimentou as redes sociais com a surpresa dos correntistas do banco digital. “Nubank, cadê o meu dinheiro?”, reclamou o usuário Sevilla Gabriel no Twitter.

Outro usuário escreveu: “Meu saldo da Nubank sumiu, mas a fatura que é bom não some né?”.

O Nubank informou em comunicado que o servidor do aplicativo ficou instável, o que fez com que parte dos usuários não conseguisse visualizar o saldo. Segundo o banco, o aplicativo passou por uma “instabilidade momentânea”, o que fez com que parte dos clientes não conseguisse visualizar seu saldo. “A instabilidade foi resolvida e o aplicativo já está funcionando normalmente”, diz a nota.

Em outra frente, o Nubank alcançou o marco de 80 milhões de clientes na América Latina, considerando as operações no Brasil, México e Colômbia. O banco digital encerrou o primeiro trimestre do ano com uma alta de 33% em relação aos últimos 12 meses.

No Brasil, a fintech fechou o mês de março com um crescimento de 31,5% em 12 meses — chegando a mais de 75,2 milhões de clientes. Um dos destaques foi o avanço do segmento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs), que apresentou um aumento de 66% em um ano, superando 2,7 milhões de contas de pessoa jurídica (PJ) na plataforma.

Nos últimos três meses, as atividades no México e na Colômbia apresentaram uma alta de 66%, somando mais de 3,8 milhões de clientes. Ambas as operações estão sendo expandidas para produtos além do cartão de crédito, de maneira que parte da base de clientes mexicana já tem acesso a Cuenta Nu.

Para David Vélez, CEO e fundador do Nubank, “este crescimento é naturalmente revertido em aumento de receita por cliente, estruturado em três pilares para o desenvolvimento de nossos produtos: gestão financeira, objetivos transacionais e investimentos”.

“A partir da premissa de que o dinheiro envolve todos os aspectos da vida de uma pessoa, estamos criando, em nível global, uma nova categoria entre as fintechs, que pode ser descrita como ‘Money Platform’, uma plataforma tecnológica que tem como objetivo que o cliente veja a otimização do dinheiro em seu próprio benefício”, afirmou o executivo em um e-mail enviado ao Canaltech.

Segundo dados da fintech, o número de clientes investidores no Brasil cresceu 130% no comparativo entre o primeiro trimestre de 2023 e o de 2022 — correspondendo a 9,2 milhões de usuários ativos em investimentos. A partir deste alcance, a companhia se tornou a maior plataforma 100% digital de investimentos na América Latina, com mais de R$ 47,6 bilhões em ativos sob custódia no último ano. As informações são do jornal O Globo e do site Canaltech.

