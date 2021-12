Brasil Clima: Saiba qual é a previsão geral para o Brasil durante o verão de 2022

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Região Sul e os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul receberão menos chuva que o normal. (Foto: Reprodução)

Fechado os primeiros dez dias de verão, saiba qual é a previsão geral desta estação que se estende até o dia 20 de março de 2022. O fenômeno La Niña, que se reconfigurou na primavera, continua ativo e tem forte influência ao longo desta estação. Mas o que esperar deste verão?

La Niña moderada – A porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial está com temperatura abaixo do normal para época do ano, caracterizando um fenômeno La Niña moderado. Este resfriamento vai se manter ao longo do verão 2022 e avançar pelo outono do próximo ano. De acordo com a NOAA (Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia), há 50% de chance de manutenção do fenômeno nesta estação.

Chuvas – Espera-se um padrão típico do fenômeno no Brasil, com chuva acima da média nas Regiões Norte e Nordeste e no norte das Regiões Sudeste e Centro-Oeste entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. Um cenário que já é realidade em cidades no sul da Bahia, que há dias sofre com esta incidência climática.

O número de mortos por conta da chuva na Bahia subiu para 25 na quinta-feira (30). Os dados foram divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), que contabiliza 37.035 pessoas desabrigadas – que são as pessoas que perderam seus imóveis e precisam de apoio do poder público. Já o total de desalojados – que são as pessoas que também perderam os imóveis, mas foram alocadas em casas de familiares – está em 54.771.

Por outro lado, a Região Sul e os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul receberão menos chuva que o normal com chance de algumas estiagens regionalizadas. Esse é um destaque do verão 2022: a estação será marcada por estiagem no Sul do Brasil.

O volume de chuva também diminui na metade sul dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Tendência da temperatura

A temperatura permanecerá próxima ou abaixo da média na maior parte do País, seja pela presença de ondas de frio mais intensas ou pela chuva persistente. O calor acima do normal predomina apenas no leste do Nordeste e no Rio Grande do Sul.

Confira mais detalhes da previsão climática para o Brasil para o verão 2021/2022 no podcast O Clima entre Nós, que entrevistou Celso Oliveira. Ele é agrometeorologista e um dos integrantes da equipe de previsão climática da Climatempo.

