Esporte Clube alemão inova e testa câmeras em jogadores durante amistoso com o Milan

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sob a ótica de Timo Hubers, zagueiro do Colônia, foi possível ver a jogada que culminou no gol do Milan. Foto: Reprodução/YouTube Sob a ótica de Timo Hubers, zagueiro do Colônia, foi possível ver a jogada que culminou no gol do Milan. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o advento das inovações tecnológicas, cada vez mais o telespectador se sente imerso nas transmissões que acompanha. Porém, neste fim de semana, quem assistiu ao amistoso entre Milan e Colônia, da Alemanha, foi além e pôde ver a partida, literalmente, de um ângulo de dentro do campo. Isso porque câmeras corporais foram acopladas em jogadores do time alemão e conseguiram capturar a partida sob a ótica de um atleta profissional.

Na partida, alguns dispositivos foram acoplados em jogadores da equipe alemã. Sob a ótica de Timo Hubers, zagueiro do Colônia, foi possível ver a jogada que culminou no gol de Olivier Giroud, do Milan, primeiro do confronto. Tim Leperle, atacante do Colônia, por sua vez, capturou de perto o gol da equipe alemã. Além disso, outros momentos como divididas e contra-ataques foram registrados. O Milan venceu o duelo por 2 a 1 e de quebra faturou o título do torneio amistoso Telekom Cup.

As imagens em primeira pessoa do jogo, que registraram desde o apito inicial aos gols do jogo serviram como fontes complementares da transmissão e foram divulgadas nas redes sociais do Colônia.

Passado o “Jogo da Inovação”, como ficou conhecido o embate, as equipes seguem suas preparações para a temporada do futebol europeu. O Milan tem em seu calendário mais três amistosos. O próximo compromisso será contra o Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club, da Hungria, no próximo sábado. Na quarta-feira (27), encara o Woflsberg, da Áustria, e por fim o Olympique de Marselha, da França, no domingo (31). O primeiro compromisso oficial da equipe será contra a Udinese, em 13 de agosto, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Já o Colônia estreia oficialmente no dia 30 de julho, em duelo da Copa da Alemanha, frente ao Regensburg.

Racismo

Um vídeo em que o volante francês Tiemoué Bakayoko, do Milan, é parado em uma blitz e revistado por policiais viralizou nas redes sociais por acusações de racismo. O episódio aconteceu no início do mês, mas o vídeo foi divulgado apenas nesta segunda-feira (18).

Bakayoko é colocado contra um carro por um policial, que recebe um aviso de um colega durante a revista e imediatamente interrompe a abordagem. Um homem que estava no carro acompanhado do jogador estava sob a mira de uma arma de uma terceira policial.

Os policiais buscavam uma SUV preta com dois homens a bordo, sendo um deles negro, após um tiroteio entre senegaleses por questões envolvendo tráfico de drogas. A polícia de Milão se defendeu das acusações de racismo e disse que os dois correspondiam às descrições de suspeitos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte