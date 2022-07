Esporte Vôlei: após lesão, Lucão reforça o Brasil em clássico contra os Estados Unidos nas quartas da Liga das Nações

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lucão, um dos jogadores mais experientes do grupo comandado por Renan Dal Zotto, voltou a participar dos treinos em Portugal. Foto: Reprodução/Twitter Lucão, um dos jogadores mais experientes do grupo comandado por Renan Dal Zotto, voltou a participar dos treinos em Portugal. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de três semanas se recuperando de uma lesão na panturrilha, Lucão, da seleção brasileira de vôlei, está pronto para disputar a fase final da Liga das Nações. O central será uma peça importante na seleção na disputa da etapa decisiva que começa nesta quarta-feira (20), na cidade italiana de Bologna.

Lucão, um dos jogadores mais experientes do grupo comandado por Renan Dal Zotto, voltou a participar dos treinos em Portugal.

“Estou voltando. Fiz meu primeiro coletivo na semana passada, em Portugal e espero colaborar com a minha experiência. O time está organizado, entrosado e jogando bem, mas vou ajudar como puder para chegarmos ao bicampeonato da Liga das Nações”, analisou o jogador, que fez questão de acompanhar o time em toda a campanha da Liga das Nações.

“Desde que senti a lesão, pedi à comissão técnica para ficar com o grupo, me tratando com o Matheus (dos Santos, fisioterapeuta da seleção masculina), que eu conheço há 15 anos. Sei da capacidade dele e o que fizemos em outros momentos de lesões similares”, acrescentou o central, que está na seleção adulta desde 2006 e é uma das referências do time.

Lucão foi um dos pilares brasileiros na conquista do título da Liga das Nações em 2021, mas garante que o grupo não se apega aos resultados.

“Estamos muito focados nessa fase final. Os títulos que já conquistamos ficam no passado. As medalhas nós deixamos em casa. Estamos sempre em busca de vitórias, de um lugar no pódio. Eu trabalho muito isso no dia a dia: temos que viver o presente e ganhar o máximo possível”, emendou.

Renan comemorou a volta de um de seus jogadores mais experientes. “O Lucão é um cara importantíssimo para o grupo. Temos ainda tempo para ajustar algumas coisas, mas ele está recuperado e é o tipo de jogador que cresce bastante nestes momentos importantes de decisão”, explicou o treinador.

Revanche

Na primeira etapa da competição, em Brasília, os norte-americanos venceram o Brasil por 3 sets a 1, mas Lucão acredita que o momento é bem diferente.

“Desde o último encontro que tivemos com a equipe dos Estados Unidos, nosso time evoluiu muito. Outros atletas chegaram ao grupo e tivemos o retorno do Leal e do Lucarelli. Nosso time cresceu no volume de jogo e na virada de bola. A evolução foi grande, mostramos mais consistência e vamos seguir nesta direção. Para enfrentar os Estados Unidos é preciso paciência, já que eles têm muito volume de saque e bloqueio. É um time muito bem estruturado tecnicamente, tem uma leitura de jogo muito boa, mas temos condições de vencê-los”, encerrou o veterano.

Para a etapa final em Bolonha, a seleção masculina conta com os levantadores Bruninho e Cachopa; os centrais Isac, Flávio, Aracaju e Lucão; os líberos Thales e Maique; os ponteiros Lucarelli, Adriano, Rodriguinho e Honorato; o ponteiro/oposto Leal; e o oposto Darlan.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte