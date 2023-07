Futebol Clubes da Libra assinam contrato de exclusividade para vender direitos do Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A assinatura do documento de exclusividade não representa venda imediata dos direitos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os oito clubes da Série A que compõem a Libra assinaram um contrato de exclusividade com o fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, para a negociação da venda de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025.

A assinatura do documento de exclusividade não representa venda imediata dos direitos, mas sim um compromisso dos clubes de que apenas acessarão o mercado em bloco e via Libra. A expectativa é de que as tratativas pelos direitos de TV avancem a partir de agora, com esse entendimento.

Na semana passada, os sete clubes da Série B que fazem parte da Libra já haviam assinado acordo do tipo e receberam R$ 3 milhões de adiantamento.

Há a expectativa de que o Atlético-MG também se junte ao grupo. Confira os integrantes:

— Série A: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Santos, Bahia e Red Bull Bragantino;

— Série B: Vitória, Ponte Preta, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino e Sampaio Corrêa.

“A todo momento tentam criar factoides de que o Palmeiras poderia ir para outro lado. Mas eu sempre estive firme e convicta de que o melhor para o Palmeiras e para o futebol brasileiro é o modelo da Libra. Assim, nos reunimos nesta sexta-feira, em um encontro muito produtivo e promissor. A assinatura do contrato de exclusividade nos dá mais tranquilidade para seguirmos com a negociação dos direitos. E, não tenho dúvidas, de que alcançaremos patamares jamais imaginados, gerando uma evolução inédita para o futebol brasileiro”, disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Como não houve unidade entre os clubes que compõem as Série A e B do Brasileirão, a formação de uma liga emperrou por ora. Assim, os esforços passaram a se concentrar na venda dos direitos de TV.

Além da Liga Futebol Forte, que já existia, foi criado um novo grupo formado por Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco.

O Mubadala Capital é um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, cujo principal acionista é o governo do país. De acordo com o site do fundo, no Brasil há um investimento até o momento: o fundo comprou 65% de um porto privado na Ilha da Madeira, em Itaguaí, no Rio de Janeiro.

O Mubadala oferece pagar à vista um valor aos clubes em troca de 12,5% sobre seus direitos de transmissão por 50 anos. O total da operação é de mais de R$ 1 bilhão. Isso, porém, ainda não está fechado.

A quantia representa a metade do que os integrantes da Libra receberiam se assinassem a proposta integral.

Nem todos os clubes da Libra estão dispostos a venderem essa fatia. O Palmeiras, por exemplo, não pretende negociar os 12,5% com a Mubadala, por entender que o período de 50 anos é muito longo.

Confira, a seguir, quanto cada clube receberia nessa antecipação:

— Flamengo R$ 158 milhões

— Corinthians R$ 148 milhões

— Palmeiras R$ 128,5 milhões

— São Paulo R$ 128,5 milhões

— Grêmio R$ 99,5 milhões

— Santos R$ 99,5 milhões

— Bahia R$ 60 milhões

— Vitória R$ 60 milhões

— Ponte Preta R$ 40,5 milhões

— Guarani R$ 31 milhões

— Red Bull Bragantino R$ 31 milhões

— Ituano R$ 11 milhões

— Mirassol R$ 11 milhões

— Novorizontino R$ 11 milhões

— Sampaio Corrêa R$ 11 milhões

Além da venda centralizada dos direitos de transmissão e outras propriedades, uma liga seria responsável por organizar o campeonato e seu calendário, cuidar de arbitragem e eventualmente até criar um sistema de fair play financeiro, para manter a saúde financeira das agremiações. O que está formado por enquanto é apenas um bloco comercial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/clubes-da-libra-assinam-contrato-de-exclusividade-para-vender-direitos-do-brasileirao/

Clubes da Libra assinam contrato de exclusividade para vender direitos do Brasileirão

2023-07-08