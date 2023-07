Futebol Liverpool oferece 200 milhões de euros por Mbappé

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mbappé já afirmou que estará em Paris no início da próxima temporada. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Liverpool prepara uma oferta de 200 milhões de euros para tentar contratar o francês Kylian Mbappé, que já admitiu que não pretende renovar com o PSG, seu clube atual. O time inglês já havia sinalizado interesse no jogador, entrando na concorrência com o Real Madrid, ainda favorito para fechar com o atacante, que tem contrato com o time francês apenas até o meio do ano que vem, podendo assinar um pré-contrato a partir de janeiro, deixando o PSG sem custos.

A informação da oferta do Liverpool é do programa de TV espanhol El Chiringuito. Caso a transferência seja concretizada com essas cifras, o acordo seria o segundo maior da história do futebol, ficando atrás apenas da venda de Neymar para o próprio PSG em 2017, por 222 milhões de euros.

Marco Kirdemir, que representa diversos jogadores e é próximo do entorno do francês, afirmou à rádio Marca, na semana passada, que o Liverpool estaria disposto a pagar até 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,57 bilhão) pela contratação de Mbappé, já incluindo os 50 milhões de euros (R$ 261 mi) de bônus por desempenho esportivo.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, afirmou, durante a entrevista de anúncio da contratação do técnico Luis Enrique, que é “quase impossível” que o francês de 24 anos saia de graça do clube francês, mas garantiu que ele precisa assinar um novo contrato para ficar na capital da França.

“Nossa posição é muita clara. Se Kylian Mbappé quer ficar, nós queremos que Kylian permaneça. Mas ele precisa assinar um contrato novo. Não podemos deixar o melhor jogador do mundo atualmente sair de graça. É impossível. É um clube francês. Ele disse que não sairia gratuitamente. Se ele mudou de opinião, não é culpa minha”, disse Al-Khelaifi em coletiva.

Mbappé já afirmou que estará em Paris no início da próxima temporada, mas, no fim do mês passado, já havia recebido um ultimato do PSG: assine a renovação do contrato ou seja vendido ainda neste verão europeu. Isso porque o contrato do atacante com o clube francês vai até o fim da temporada 2023/24, e o jogador já disse à diretoria que não quer estender o vínculo.

Com isso, a cúpula parisiense colocou o astro no mercado, numa corrida contra o tempo para não perdê-lo de graça. A opção dada ao jogador é ativa a cláusula que estende o contrato no PSG até 2025.

Há um ano, o PSG frustou a investida do Real Madrid pela contratação do jogador, alvo antigo dos merengues. Desta vez, a possibilidade de transferência é real, mas o clube espanhol tenta negociar valores no momento em que já abriu os cofres para ter o meio-campista Jude Bellingham, por 103 milhões de euros (R$ 543 milhões).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/liverpool-oferece-200-milhoes-de-euros-por-mbappe/

Liverpool oferece 200 milhões de euros por Mbappé

2023-07-07