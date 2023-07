Futebol “Jogar no PSG não ajuda muito”, diz Mbappé sobre ganhar o prêmio Bola de Ouro; declaração não agrada companheiros

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Na última temporada, Mbappé foi o artilheiro da Ligue 1 com 29 gols e o segundo melhor marcador da Europa. (Foto: Reprodução/Twitter)

O clima dentro do PSG não parece estar muito amigável. As sinceras declarações feitas por Kylian Mbappé à revista France Football causou um “climão” no vestiário da equipe, além de irritar a direção do clube parisiense.

Em entrevista exclusiva à revista responsável por entregá-lo o prêmio de melhor jogador francês da última temporada, Mbappé foi direto e revelou que estar no Paris Saint-Germain não o ajuda na luta para ser o melhor do mundo e conquistar a Bola de Ouro.

“Acho que jogar no PSG não ajuda muito porque é um time que divide opiniões, um clube que divide. Então, é claro que atrai fofocas, mas não me incomoda porque sei o que estou fazendo e como faço”, revelou Mbappé.

A entrevista repercutiu mal entre alguns companheiros de Mbappé, que consideraram a declaração um insulto para o clube. Segundo o jornal francês RMC Sport, seis jogadores desaprovaram seu pensamento reclamaram do astro. O próprio dono do clube, Al-Khelaïfi, teria considerado a fala como falta de respeito do jogador.

Na última temporada, Mbappé foi o artilheiro da Ligue 1 com 29 gols e o segundo melhor marcador da Europa, atrás apenas de Erling Haaland, e ainda assim com um total de 55 tentos. Apesar de seu ótimo desempenho, o craque francês não é cotado para vencer a Bola de Ouro e a expectativa é que o prêmio fique com Lionel Messi ou com Erling Haaland.

Ao ser questionado sobre sua permanência no time de Paris, Mbappé desconversou e disse a respeito de sua sede de vitória e insatisfação constante, mesmo com sua performance pessoal.

“Razões para acreditar que é minha última temporada no PSG? É muito simples, sou um competidor, quando jogo é para vencer. E não importa com quem eu jogue, não importa a camisa, não importa onde, não importa o ano, nunca me contento em ganhar”, afirmou Mbappé.

A negociação entre Mbappé e o PSG se encontra estagnada no momento. O atual vínculo termina em junho de 2024, e o jogador segue sem intenção de ampliar até 2025. No atual cenário, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro de 2024. pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.

O Liverpool prepara uma oferta de 200 milhões de euros para tentar contratar o francês, que já admitiu que não pretende renovar com o PSG. O time inglês já havia sinalizado interesse no jogador, entrando na concorrência com o Real Madrid, ainda favorito para fechar com o atacante, que tem contrato com o time francês apenas até o meio do ano que vem, podendo assinar um pré-contrato a partir de janeiro, deixando o PSG sem custos.

A informação da oferta do Liverpool é do programa de TV espanhol El Chiringuito. Caso a transferência seja concretizada com essas cifras, o acordo seria o segundo maior da história do futebol, ficando atrás apenas da venda de Neymar para o próprio PSG em 2017, por 222 milhões de euros.

