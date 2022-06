A escassez de imóveis desse tipo à venda na região teria influenciado o preço da cobertura, definida como um “empreendimento único”. O projeto do residencial TOM Delfim Moreira foi desenvolvido por um escritório internacional de arquitetura.

Entre os diferenciais apontados pela construtora responsável pela obra, está o design, com linhas arredondas e cores para integrar a paisagem. As varandas, por exemplo, são curvas para lembrar as ondas do mar e sem estruturas metálicas para ter uma vista privilegiada da praia e iluminação natural.