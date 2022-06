As declarações de Zelensky foram dadas aos líderes do G7. (Foto: Reprodução de vídeo)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (27) que a guerra contra a Rússia precisa terminar até dezembro, quando começa o inverno europeu.

Ele disse que, em razão do conflito, iniciado em 24 de fevereiro, teme recursos escassos para que a população local enfrente a estação mais fria do ano. As declarações de Zelensky foram dadas aos líderes do G7 (grupo dos países mais ricos do mundo), que estão reunidos na Baviera, na Alemanha. O tema central da cúpula anual é a guerra na Ucrânia e suas consequências para o mundo.