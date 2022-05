Dicas de O Sul “Colecionadores de Imagens” é o tema do 2º Fotoclube Festival em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

O Festival propõe refletir sobre a imagem fotográfica, enquanto construção e resgate da memória afetiva, por meio de encontros, oficinas, visitas e exposição.

Comemorando 4 anos de existência, o Fotoclube Porto-alegrense promove o 2º Fotoclube Festival entre os dias 6 e 25 de junho. O Festival propõe refletir sobre a imagem fotográfica, enquanto construção e resgate da memória afetiva, por meio de encontros, oficinas, visitas e exposição.

Com o tema “Colecionadores de Imagens: da Caixa de Sapato à Nuvem”, as ações do festival convidam a visitar lembranças da infância e dos antepassados e conversar sobre nossa relação com a fotografia, a memória e as formas de dar visibilidade às nossas histórias.

O evento terá encontros online, oficinas online e presenciais, visitas e exposição fotográfica presencial.

A programação completa pode ser conferida no site do festival.

