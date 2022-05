Porto Alegre Em Porto Alegre, região da Orla do Guaíba tem esquema especial de trânsito e transporte neste fim de semana

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Campeonato de skate ocorre até domingo (29). Foto: Pedro Piegas/PMPA Campeonato de skate ocorre até domingo (29). (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

O trânsito na região da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, terá alterações neste fim de semana devido ao Campeonato Brasileiro de Skate, que ocorre na pista de skate. Tempos semafóricos serão reajustados e agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanham a movimentação no local para menor impacto da mobilidade e segurança do público. Informações serão atualizadas pelo twitter @eptc_poa.

A partir das 20h de sexta-feira (27), será realizado o bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido Centro/Zona Sul, da Rótula das Cuias até o Viaduto Abdias do Nascimento. A alteração será desmobilizada após o encerramento do evento, na noite de domingo (29).

Transporte

A EPTC informa as linhas de ônibus e lotação que atendem a região do Parque Marinha do Brasil e trecho 3 da orla do Guaíba. São mais de 30 linhas regulares. A orientação é que a população priorize o uso de transporte para chegar ao local. As tabelas horárias estão disponíveis no site da EPTC. A localização, em tempo real, pode ser ser consultada na função GPS do aplicativo TRI Cittamobi.

Linhas de ônibus em operação sexta, sábado e domingo:

Linha 110 – Restinga Nova/Via Tristeza

Linha 165 – Cohab

Linha 173 – Camaquã

Linha 178 – Praia de Belas

Linha 184 – Juca Batista

Linha 188 – Assunção

Linha 189 – Padre Reus/Liberal

Linha M79 – Madrugadão Serraria/Ponta Grossa

Linha 171.6 – Ponta Grossa/Serraria

Linha T1

Linha T7 – Nilo/Praia de Belas

Linha 263.1 – Orfanotrófio/Jardim Medianeira

Linhas de ônibus em operação sexta-feira e sábado:

Linha 375 – Agronomia/Informática

Linha T2

Linha T2A – Via Paulinho Azurenha/Postão

Linhas de ônibus em operação sábado e domingo:

Linha O171 – Orla Ponta Grossa/Serraria

Linha 253.1 – Renascença

Linha R10.1 – Rápida Restinga Nova/Cavalhada/Domingos

Linhas de ônibus em operação na sexta-feira:

Linha 111 – Restinga Velha/Via tristeza

Linha 168 – Belem Novo/Via Tristeza

Linha 171 – Ponta Grossa

Linha 179 – Serraria

Linha R1 – Rápida/Jardim Vila Nova

Linha R81 – Rápida/Campo Novo

Linha 264 – Prado

Linha T5

Linhas em operação sábado:

Linha T5.1

Linhas em operação no domingo:

Linha T2.2

Linha T5.2

Linha T2A.2 – Paulinho Azurenha/Postão

Linhas de lotação:

Linha 10.1 – Tristeza/Assunção

Linha 10.3 – Cristal Oto Niemeyer

Linha 10.31 – Cristal Vila Maria

Linha 10.4 – Ipanema

Linha 10.5 – Guarujá

Linha 10.7 – Belém Novo

Linha 10.71 – Belém Novo via Chapéu do Sol

Linha 20.4 – Jardim Vila Nova.

