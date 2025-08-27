Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Acontece Colégio La Salle Dores realiza Open Dores neste sábado

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Evento é aberto a comunidade que deseja conhecer a escola

Foto: Divulgação

No próximo sábado, dia 30 de agosto, das 10h às 12h, o Colégio La Salle Dores abre suas portas para a comunidade em geral e convida todos para participarem do “Open Dores”, evento organizado para receber as famílias que procuram informações sobre os diferenciais de ensino oferecidos pela Instituição, e as famílias da comunidade escolar dorense para uma manhã de alegria e confraternização.

O evento é aberto ao público, gratuito e contará com uma equipe especializada esperando as famílias que estão em busca de uma escola para seus filhos e interessadas em conhecer mais sobre o Colégio La Salle Dores.

Para esse dia, estão programadas diversas atrações com a temática de exploração da escola, levando os alunos a conhecer o espaço por meio de atividades esportivas, oficinas, brincadeiras, visitas guiadas e muito mais.

O Colégio La Salle Dores possui 117 anos de história, e fica localizado na Rua Riachuelo, 800, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações sobre o evento e matrículas para 2026 pelo telefone/WhastApp: (51) 99572-5868.

