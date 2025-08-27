Acontece “Navegar é preciso: nossos rios em debate” será tema na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

A vereadora Comandante Nádia vai conduzir o evento que reunirá especialistas para tratar sobre prevenção e desassoreamento do Guaíba Foto: Fernando Antunes/CMPA Foto: Fernando Antunes/CMPA

O desassoreamento do Guaíba e ações preventivas contra as cheias serão discutidos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre nesta quinta-feira (28), a partir das 08h30, no Plenário Otávio Rocha, na Avenida Loureiro da Silva, 255. A iniciativa, com o tema “Navegar é preciso: nossos rios em debate”, proposta pela vereadora Comandante Nádia, reunirá especialistas e contará com a participação de universidades gaúchas, para discutir soluções e evitar novas enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo a vereadora Comandante Nádia, a sociedade precisa e quer pautar soluções imediatas para que tragédias como as de 2024 não se repitam. “É importante reconhecer nossa bacia hidrográfica como um potencial socioeconômico regional, tomando medidas para garantir a navegabilidade dos rios, permitindo atividades sociais e geração de empregos”, declarou.

Programação

09h00 – Abertura

Presidente Comandante Nádia; Escola do Legislativo Julieta Battistioli; demais autoridades.

09h30 – Contexto das bacias que deságuam na Lagoa dos Patos

Convidados: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS/IPH); Universidade Feevale; Universidade do Vale do Taquari (Univates); Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); Marinha do Brasil; engenheiros especialistas na área.

10h30 – Aspectos ambientais: entraves para o combate às enchentes com foco no desassoreamento

Convidados: Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM); Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA); Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS); Agência Nacional de Mineração (ANM); Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS).

11h30 – Relatos de uma tragédia: experiências das enchentes

Convidados: Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul; Defesa Civil de Porto Alegre; Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (GRANPAL); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS); Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE); Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS); Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

14h00 – Estudos e possibilidades para enfrentamento às enchentes e navegabilidade

Convidados: Sindicato das Indústrias de Mineração de Areia (SINDIAREIA); Sindicato das Indústrias da Mineração de Brita, Areia e Saibro do Estado do Rio Grande do Sul (SINDIBRITAS); Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul (PORTOS/RS); Comitê Lago Guaíba; Secretaria da Reconstrução Gaúcha (SERG).

15h00 – Impactos econômicos das enchentes e da falta de navegabilidade

Convidados: Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (FECOMÉRCIO); CMPC Celulose Riograndense Ltda; Catsul Guaíba – Transportes Hidroviários Ltda; Braskem; Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (FEDERASUL); Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (FARSUL); Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS).

16h30 – Benefícios econômicos e sociais da manutenção do leito das bacias

Convidados: Navegação Guarita; Clube Jangadeiros; Clube Veleiros do Sul; Sava Iate Clube; Associação de Hidrovias do Rio Grande do Sul (Hidrovias RS); Grêmio Náutico União.

17h30 – Encerramento: Carta aos nossos rios

Presidente Comandante Nádia; Escola do Legislativo Julieta Battistioli; demais autoridades.

2025-08-27