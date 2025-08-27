Acontece LinkISP reúne time de especialistas para debater o futuro da conectividade, em Gramado

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em sua quarta edição, o encontro terá cem expositores e 4 mil participantes interessados em modernizar suas operações de oferta de internet Foto: Anderson Lima/ClubedeMídia Em sua quarta edição, o encontro terá cem expositores e 4 mil participantes interessados em modernizar suas operações de oferta de internet. (Foto: Anderson Lima/ClubedeMídia) Foto: Anderson Lima/ClubedeMídia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começa nesta quinta-feira (28) o LinkISP 2025, um dos eventos mais aguardados do setor de telecomunicações e tecnologia, e direcionado a provedores de Internet de todo o país. O encontro traz à Serra gaúcha palestrantes renomados, empresas expositoras e especialistas para discutir os avanços e desafios da conectividade, a fim de transformar a experiência dos assinantes e elevar o desempenho das operações. Os debates ocorrem no Centro de Convenções Serra Park, em Gramado, e seguem até sexta-feira (29).

Organizado pela InternetSul (Associação dos Provedores de Internet e Serviços de Internet), entidade com sede em Porto Alegre e que congrega 230 associados, o evento conta com três palcos temáticos, contemplando uma diversidade de conhecimentos para assegurar que os participantes possam ter acesso a estratégias concretas, inovadoras e soluções aplicáveis para incrementar o dia a dia de suas operações.

“Estamos muito animados com a perspectiva de termos quatro mil congressistas, cem expositores e 50 palestrantes no evento, trazendo muito conteúdo, tendências, debates e discussões para todo o setor de telecomunicações no Brasil”, destaca o presidente da InternetSul, Fábio Badra. “Estaremos abordando absolutamente todos os temas que envolvem o setor de conectividade, os desafios e oportunidades que temos. É a InternetSul fazendo o seu papel de uma associação extremamente representativa em nível estadual e nacional”, complementa Badra.

Em sua quarta edição, o evento serve como ponto de referência para pequenos e médios provedores, oferecendo ainda oportunidades de parcerias, networking e expansão. O time de painelistas, entre eles consultores de negócios, executivos de tecnologia e líderes do setor, trará cases reais, demonstrações práticas e debates sobre tendências do mercado, destacando desde a modernização da infraestrutura até a governança da Internet.

Na feira de negócios, os mais de 100 expositores apresentarão soluções voltadas a ISPs de diferentes portes. Empresas especializadas em cabeamento estruturado, atendimento remoto e serviço casa-cliente farão demonstrações práticas, enquanto fornecedores de infraestrutura de rede e parceiros de TI apresentarão tecnologias que fortalecem a competitividade dos provedores, proporcionando mais estabilidade nas redes e agilidade no suporte e atendimento ao cliente final.

O encontro é aberto a provedores de todos os portes, integradores de TI, fabricantes de equipamentos e gestores interessados em modernizar sua infraestrutura e adotar práticas voltadas à satisfação do cliente.

Entre os palestrantes de destaque estão nomes reconhecidos, como Dado Schneider, doutor em comunicação; Eduardo Tevah, especialista em vendas e gestão empresarial; Leila Navarro, autora e palestrante motivacional; Tony Ventura, referência em inovação digital; e Fabrício Carpinejar, escritor e poeta. Além deles, autoridades do setor de telecomunicações e regulação – como representantes do Ministério das Comunicações – trarão análises valiosas sobre os rumos do mercado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/linkisp-gramado-debate-o-futuro-da-conectividade/

LinkISP reúne time de especialistas para debater o futuro da conectividade, em Gramado

2025-08-27