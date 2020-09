Porto Alegre Colégio Militar de Porto Alegre adia a retomada das aulas presenciais para o dia 28 deste mês

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A decisão foi tomada após reunião com a prefeitura da Capital Foto: Divulgação A decisão foi tomada após reunião com a prefeitura da Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O CMPA (Colégio Militar de Porto Alegre) informou, nesta quinta-feira (17), que, após tratativas com a prefeitura da Capital, foi definido um projeto para o retorno gradual das aulas presenciais na instituição a partir do dia 28 de setembro.

Na quarta-feira (16), o colégio havia informado, por meio de nota, que retomaria as aulas presenciais na próxima segunda-feira (21). Após o anúncio, a prefeitura afirmou que a retomada não tinha base legal e se reuniu com a instituição. As atividades presenciais no colégio foram suspensas em 11 de março devido à pandemia de coronavírus.

Segundo a instituição, localizada na avenida José Bonifácio, 363, as regras e medidas protocolares, adotadas para o retorno dos alunos, serão acompanhadas por equipes técnicas de saúde e de educação da prefeitura. A retomada das atividades em sala de aula começará pelos alunos do ensino médio e dos anos finas do ensino fundamental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre