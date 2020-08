O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado da sala de imprensa da Casa Branca às pressas por um agente do Serviço Secreto americano, logo depois de iniciar uma entrevista coletiva agendada para a tarde desta segunda-feira (10). Em torno de dez minutos depois, Trump voltou à sala e avisou que houve um tiroteio do lado de fora da Casa Branca que já estava “sob controle”.

Trump disse não ter detalhes sobre o ocorrido. Segundo ele, um suspeito foi alvejado pelas forças de segurança que protegem a residência presidencial americana. “O mundo sempre foi um lugar perigoso. Você olha para os séculos passados, o mundo sempre foi perigoso”, disse Trump.

Trump falava com jornalistas sobre coronavírus quando um agente entrou na sala e falou ao seu ouvido. Em seguida, ele se retirou e a sala foi trancada, para segurança dos jornalistas, que não foram imediatamente informados do motivo.

Após alguns instantes, Trump retornou à sala e informou o que tinha acontecido.

Ele disse a repórteres que foi levado ao Salão Oval, do lado de fora da sala de entrevistas, após ser escoltado, negando que tenha sido levado a um bunker.

"New jobs are rising, and unemployment is falling faster than nearly anyone thought … over the past 3 months, we've created over 9 million jobs." pic.twitter.com/o2OsgNvFuY

— The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020