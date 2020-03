Coletores de lixo se surpreenderam ao fazer a coleta de resíduos domiciliares nas regiões da Casa Verde e do Jaçanã, na Zona Norte de São Paulo, nesta terça-feira (24). De acordo com a Prefeitura, além do lixo bem ensacado e seguro, moradores anônimos desses bairros deixaram mensagens de incentivo aos trabalhadores.