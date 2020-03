Notas Brasil Dinho Ouro Preto é diagnosticado com coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O vocalista do Capital Inicial Dinho Ouro Preto está com coronavírus. O cantor entrou para a lista de famosos que foram diagnosticados com a doença. Nesta quarta-feira (25), Dinho falou sobre os sintomas apresentados e fez uma comparação com a sensação física do período em que foi diagnosticado com dengue em 2016.

