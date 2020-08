Por Redação Rádio Grenal | 10 de agosto de 2020

O Inter deve anunciar uma nova contratação em breve. O reforço foi confirmado pelo vice de futebol do clube, Alessandro Barcellos, no último sábado, após a vitória colorada por 1 a 0 em cima do Coritiba. É o zagueiro Lucas Ribeiro, que estava no Hoffenheim, da Alemanha. O jogador de 21 anos chega ao clube por empréstimo até o final de 2021. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, ele já esteve em Porto Alegre e já realizou alguns exames.

Lucas Ribeiro dos Santos nasceu em Salvador, na Bahia, e tem 1,90m de altura. Formado no Vitória, o zagueiro foi vendido no início de 2019 para o clube alemão, após ser destaque na seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria. No entanto, não foi muito aproveitado na Alemanha. Na atual temporada, foram apenas três partidas. Mesmo sendo zagueiro de origem, o atleta também pode atuar como volante.

Quem também falou sobre o jogador, foi Eduardo Coudet, técnico da equipe colorada: “O Lucas Ribeiro é um jogador observado por muitos clubes, tenho certeza. Ele é um jogador de bom passe, boa saída de bola, é forte na bola aérea, e acreditamos que possa encaixar no time do Inter“, disse o técnico após ser questionado sobre o atleta.

Lucas pode ser uma opção para o lugar de Bruno Fuchs, que está de saída para o futebol francês.